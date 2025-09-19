Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

L'Antwerp, battu à domicile par un Gand à 10 le week-end dernier, veut réagir sur la pelouse d'Anderlecht. Mais Stef Wils sait que ce ne sera pas facile.

L'Antwerp reste sur une sacrée contre-performance à la maison : à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match, les Anversois se sont inclinés face à La Gantoise. Et les voilà qui se rendent au Lotto Park, un déplacement que Stef Wils sait difficile.

"Je suis content de la réaction entrevue à l'entraînement. Je suis persuadé que mes joueurs seront prêts pour ce match", déclare l'entraineur de l'Antwerp dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Mais à Anderlecht, bien sûr, ce n'est jamais facile".



La largeur du noyau anderlechtois épate en effet Wils. "Ils ont tout de même une très bonne équipe. Quand tu regardes leur groupe de 30 joueurs, que tu vois des garçons comme Verschaeren et Stroeykens sur le banc", pointe-t-il.

"Et quand on voit que des joueurs dignes du noyau A comme Hatenboer et Cvetkovic ont même été renvoyés en espoirs... Ca dit tout", continue Stef Wils. De son côté, l'Antwerp pourra toutefois compter sur presque tout le monde, sauf un nouvel absent.

"Aux blessés de longue durée vient s'ajouter, malheureusement, Gyrano Kerk. Il est sorti blessé dans les dernières minutes la semaine passée et sera absent un petit temps", regrette Wils. "Plus que quelques semaines. C'est un coup dur car nous n'avons pas un groupe de 30 joueurs".