OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

Photo: © photonews

Nilson Angulo a signé un nouveau contrat avec Anderlecht. Le joueur équatorien a paraphé une prolongation qui le lie au club jusqu'en 2029.

Cet été, Nilson Angulo a suscité l’intérêt de plusieurs clubs espagnols, mais il est finalement resté à Anderlecht. Les Bruxellois comptent sur lui pour apporter de la créativité et faire sauter les verrous défensifs.

Un nouveau contrat pour Angulo

Le club anderlechtois a officialisé ce vendredi matin la prolongation de contrat de son jeune dribbleur. Il est désormais lié aux Mauves jusqu’en 2029.

Arrivé en 2022 en provenance du LDU Quito, club de la capitale équatorienne, Angulo avait coûté un peu moins de deux millions d’euros aux Mauves. Cette saison, il semble franchir un cap avec déjà deux buts et cinq passes décisives en dix rencontres.

Suspendu face à Genk (1-1) après avoir été exclu sur la pelouse de l’Union, le joueur de couloir réintégrera le groupe anderlechtois ce week-end.

La probabilité qu’Angulo aille au bout de ce nouveau bail de quatre saisons au Lotto Park reste faible. Mais cette prolongation permet à Anderlecht de consolider sa position en vue d’éventuelles offres qui ne manqueront pas d’arriver pour l’ailier.

