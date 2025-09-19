Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mario Stroeykens n'a finalement pas quitté Anderlecht cet été, et n'a plus qu'un an de contrat. Il joue peu sous Besnik Hasi, et la situation de l'une des pépites de Neerpede interroge.

Le RSC Anderlecht espérait trouver une solution cet été pour de nombreux joueurs, mais beaucoup sont finalement restés à quai. C'est notamment le cas de Mario Stroeykens, et c'est un problème car le milieu créatif voit son contrat expirer dans un an.

Il faudra donc trouver une solution pour que le Sporting ne voie pas partir gratuitement un joueur pour lequel il espérait toucher une grosse somme. En fin de mercato, un départ aurait pu se finaliser direction le SC Braga, mais aucun accord n'a été trouvé. 

Lire aussi… Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Stroeykens peut-il se refocaliser sur Anderlecht ? 

"Je suis content qu'il ne soit pas parti au Portugal. Avec tout le respect que je dois à Braga, Mario peut viser plus haut. C'est mieux pour lui de continuer à progresser ici", a déclaré Besnik Hasi à ce sujet en conférence de presse. Maintenant, le coach du RSCA espère que son joueur parviendra à rester focalisé sur Anderlecht.

"Je l'ai prévenu que j'avais vécu une telle situation avec Aruna Dindane. Lui aussi avait manqué un transfert en raison de certaines circonstances, et n'avait pas réussi à se remobiliser. Il n'y a que des perdants dans ce cas", pointe Hasi. 

Mario Stroeykens n'a pas été titulaire une seule fois en championnat cette saison, et une fois seulement lors des préliminaires européens. Si ce n'était pas initialement pour raisons sportives, Besnik Hasi voulant voir des joueurs 100% concentrés sur Anderlecht, l'absence de Coupe d'Europe et la concurrence dans le secteur offensif pourraient bien forcer "Super Mario" à se battre pour une place. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (20/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Besnik Hasi
Mario Stroeykens

Plus de news

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

17:30
Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

14:20
2
Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

13:30
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

10:09
2
La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

15:00
Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

16:30
Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

15:30
Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

16:00
Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

14:40
Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

14:00
1
De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

12:40
"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

13:00
Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

12:20
Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

12:00
"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

11:30
Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

Grâce à une semaine européenne réussie, les clubs belges peuvent rêver de deux tickets directs pour la Champions League

11:00
"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

"On le lui avait dit" : pourquoi la prestation cinq étoiles de Hans Vanaken... frustre Nicky Hayen

10:40
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

18/09
🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

10:00
"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20
Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

08:40
🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

09:00
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

08:20
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

07:20
"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

07:40
🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

08:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

06:40
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 20/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 20/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved