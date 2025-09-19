Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Mario Stroeykens n'a finalement pas quitté Anderlecht cet été, et n'a plus qu'un an de contrat. Il joue peu sous Besnik Hasi, et la situation de l'une des pépites de Neerpede interroge.

Le RSC Anderlecht espérait trouver une solution cet été pour de nombreux joueurs, mais beaucoup sont finalement restés à quai. C'est notamment le cas de Mario Stroeykens, et c'est un problème car le milieu créatif voit son contrat expirer dans un an.

Il faudra donc trouver une solution pour que le Sporting ne voie pas partir gratuitement un joueur pour lequel il espérait toucher une grosse somme. En fin de mercato, un départ aurait pu se finaliser direction le SC Braga, mais aucun accord n'a été trouvé.



Stroeykens peut-il se refocaliser sur Anderlecht ?

"Je suis content qu'il ne soit pas parti au Portugal. Avec tout le respect que je dois à Braga, Mario peut viser plus haut. C'est mieux pour lui de continuer à progresser ici", a déclaré Besnik Hasi à ce sujet en conférence de presse. Maintenant, le coach du RSCA espère que son joueur parviendra à rester focalisé sur Anderlecht.

"Je l'ai prévenu que j'avais vécu une telle situation avec Aruna Dindane. Lui aussi avait manqué un transfert en raison de certaines circonstances, et n'avait pas réussi à se remobiliser. Il n'y a que des perdants dans ce cas", pointe Hasi.

Mario Stroeykens n'a pas été titulaire une seule fois en championnat cette saison, et une fois seulement lors des préliminaires européens. Si ce n'était pas initialement pour raisons sportives, Besnik Hasi voulant voir des joueurs 100% concentrés sur Anderlecht, l'absence de Coupe d'Europe et la concurrence dans le secteur offensif pourraient bien forcer "Super Mario" à se battre pour une place.