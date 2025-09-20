Interview Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"
Casper Nielsen voit des signes d'amélioration au Standard, malgré un début de saison décevant sur le plan comptable. Le milieu de terrain danois retrouve son meilleur niveau physique et est persuadé que le Matricule 16 avance dans le bon sens.

Casper Nielsen espérait probablement mieux qu'un 8/21 lorsqu'il a été recruté par le Standard cet été. Sur une voie de garage au Club de Bruges, le médian danois s'est blessé durant la préparation et n'avait pas joué de match officiel pendant quatre mois avant d'affronter le Racing Genk.

Présent pour la première fois en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant le déplacement des Rouches à Westerlo, le joueur de 31 ans s'est exprimé sur ses premières semaines à Sclessin et a tenu à formuler un discours positif malgré un début de saison en deçà des attentes sur le plan sportif.

Je sens que mon corps répond de mieux en mieux"

"Il y a de grosses différences par rapport à là d’où je viens, mais je le savais, je connaissais le défi. Je suis venu dans un projet où on doit construire depuis le début, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Le club a beaucoup de potentiel, les fans sont bien et on peut sentir le football dans la ville."

"Les choses prennent du temps. J'ai été malchanceux avec ma blessure pendant la préparation, je n'avais plus joué depuis trois ou quatre mois lorsque j'ai porté les couleurs du Standard pour la première fois contre Genk. Je sens que mon corps répond de mieux en mieux et je m'en réjouis."

Casper Nielsen voit le Standard s'améliorer, même si ça ne se reflète pas encore dans les résultats

Titulaire aux côtés de Marco Ilaimaharitra, Casper Nielsen a disputé les nonante minutes pour la première fois de la saison contre Malines. L'ancien joueur de l'Union et du Club de Bruges retrouve sa forme individuelle, cherche encore son meilleur niveau personnel, mais sent que le Standard, collectivement, progresse depuis l'arrivée de Vincent Euvrard.

"J'ai vu beaucoup d'améliorations depuis que je suis arrivé. Pour performer, il y a beaucoup de choses à faire pendant la semaine, des choses qu'on ne voit pas, et le club va dans la bonne direction à ce sujet. Je parle de la nourriture ou de la mentalité, par exemple, ce sont des aspects qu'il fallait améliorer pour gagner en professionnalisme."

Si je voulais de la facilité, je ne serais pas venu ici"

"Vous regardez le match du week-end et vous tirez des conclusions, et je le comprends, mais on sait comment on s'entraîne pendant la semaine et on connaît nos points d'amélioration. Tout le monde sent qu'on tire dans le bon sens."

"On analyse la manière dont on joue et pas seulement les résultats. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est la partie amusante. Si je voulais de la facilité, je ne serais pas venu ici."

Le Standard veut développer un meilleur football, mais n'en récolte pas encore les fruits

Cité parmi ceux qui avaient critiqué les mises en place de Mircea Rednic, Casper Nielsen a botté en touche, prétextant qu'il était blessé et qu'il n'a jamais eu de problème avec l'entraîneur roumain. Il constate néanmoins que le Standard essaie de développer un meilleur football depuis deux matchs et l'arrivée de Vincent Euvrard sur le banc.

"J'espère que vous voyez qu'on veut jouer plus haut, un bon football, en mettant de l'intensité dans le match. On peut mieux faire, mais on joue haut sur le terrain et on prend des risques en évoluant de manière agressive."

Je reconnais le Standard dans la puissance et l'énergie qu'on met"

"Je reconnais le Standard dans la puissance et l'énergie qu'on met et dans notre manière de prendre les supporters avec nous. C'est assez facile à voir. On peut juste regarder le résultat et dire qu'il faut faire mieux, mais je vois vraiment du positif."

Cette semaine, Casper Nielsen a pu voir ses deux anciens clubs remporter leur premier match en Ligue des champions. Le Parc Duden et le Jan Breydel, c'est du passé pour le Danois, à qui jouer plusieurs matchs par semaine, dont un sur la scène européenne, semble tout de même manquer.

"Pour moi, c'est nouveau d'avoir une semaine complète d'entraînement entre deux matchs. C'est bien, car il y a beaucoup de choses à travailler avec le nouveau coach, mais c'est vrai que je ne suis pas habitué à jouer un match par semaine. On se concentre désormais sur le match contre Westerlo, une équipe qui joue aussi avec beaucoup d'intensité", a-t-il conclu.

Suis Westerlo - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (21/09).

