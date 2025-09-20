Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

À l'approche du match à Anderlecht, l'entraîneur de l'Antwerp Stef Wils a indiqué que l'attaquant Gyrano Kerk sera indisponible pendant un certain temps. Kerk s'était blessé la semaine dernière lors de la rencontre face à La Gantoise.

La défaite contre La Gantoise réduite à dix n’a pas seulement été une énorme déception pour l’Antwerp. La sortie sur blessure de Gyrano Kerk a également laissé un goût amer après la rencontre.

Une semaine plus tard, la situation ne s’annonce pas vraiment meilleure pour Kerk. C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur Stef Wils lors de sa conférence de presse, à la veille du choc contre Anderlecht.

Lire aussi… "Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Presque tout le monde est en forme, mais parmi les blessés de longue durée, il faut malheureusement ajouter Gyrano. La semaine dernière, il est sorti en toute fin de match avec une blessure à la cuisse, et il sera absent un bon moment. Plus que quelques semaines", rapporte Het Nieuwsblad.

L’absence de Kerk est un vrai coup dur pour l’Antwerp, qui ne dispose pas de l’effectif le plus large de la Jupiler Pro League. "C’est une mauvaise nouvelle dans nos plans, car nous n’avons pas un noyau de trente joueurs. Mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. C’est une nouvelle chance pour d’autres", a poursuivi Wils.

Une chance pour Al-Sahafi ou Adekami ?

Ces "autres" devraient être Marwan Al-Sahafi ou Farouck Adekami. Ce dernier n’était pas dans la sélection la semaine passée car il était revenu trop tard de ses obligations internationales avec la Côte d’Ivoire.

Wils ne veut toutefois pas parler de sanction : "Il ne s’agissait pas de lui donner une leçon, mais j’avais effectivement écarté Farouck car il n’avait pas eu une préparation normale. Cette semaine, il a participé à tous les entraînements et est de nouveau sélectionnable. J’attends aussi de lui une réaction."

Reste à voir si l’Antwerp optera finalement pour Al-Sahafi ou Adekami. Quoi qu’il en soit, remplacer Kerk sera une tâche immense. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Stef Wils
Gyrano Kerk

Plus de news

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

10:00
Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

13:40
Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

13:20
🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

12:30
Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

13:00
"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

12:20
David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

11:20
Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

11:40
🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

12:00
Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

11:00
Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

10:30
Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats" Interview

Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

09:00
Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

09:30
Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

17:30
Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

08:30
La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

07:40
Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

17:00
Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

08:00
🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

07:20
Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

06:30
Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

07:00
Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

14:20
2
Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

23:00
Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

19/09
1
C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

22:30
Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

22:04
"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

21:00
Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

21:40
Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

21:20
Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

20:30
1
Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

19:30
Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

19:59
Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

19:00
Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

18:30
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

19/09
2
La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved