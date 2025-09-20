Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

À l'approche du match à Anderlecht, l'entraîneur de l'Antwerp Stef Wils a indiqué que l'attaquant Gyrano Kerk sera indisponible pendant un certain temps. Kerk s'était blessé la semaine dernière lors de la rencontre face à La Gantoise.

La défaite contre La Gantoise réduite à dix n’a pas seulement été une énorme déception pour l’Antwerp. La sortie sur blessure de Gyrano Kerk a également laissé un goût amer après la rencontre.

Une semaine plus tard, la situation ne s’annonce pas vraiment meilleure pour Kerk. C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur Stef Wils lors de sa conférence de presse, à la veille du choc contre Anderlecht.



"Presque tout le monde est en forme, mais parmi les blessés de longue durée, il faut malheureusement ajouter Gyrano. La semaine dernière, il est sorti en toute fin de match avec une blessure à la cuisse, et il sera absent un bon moment. Plus que quelques semaines", rapporte Het Nieuwsblad.

L’absence de Kerk est un vrai coup dur pour l’Antwerp, qui ne dispose pas de l’effectif le plus large de la Jupiler Pro League. "C’est une mauvaise nouvelle dans nos plans, car nous n’avons pas un noyau de trente joueurs. Mais il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. C’est une nouvelle chance pour d’autres", a poursuivi Wils.

Une chance pour Al-Sahafi ou Adekami ?

Ces "autres" devraient être Marwan Al-Sahafi ou Farouck Adekami. Ce dernier n’était pas dans la sélection la semaine passée car il était revenu trop tard de ses obligations internationales avec la Côte d’Ivoire.

Wils ne veut toutefois pas parler de sanction : "Il ne s’agissait pas de lui donner une leçon, mais j’avais effectivement écarté Farouck car il n’avait pas eu une préparation normale. Cette semaine, il a participé à tous les entraînements et est de nouveau sélectionnable. J’attends aussi de lui une réaction."

Reste à voir si l’Antwerp optera finalement pour Al-Sahafi ou Adekami. Quoi qu’il en soit, remplacer Kerk sera une tâche immense.