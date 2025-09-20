Le CEO du Club de Bruges prêt à succéder à Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration de la Pro League ?

Le Club de Bruges vit une nouvelle semaine de rêve. Impressionnant face à l'AS Monaco en phase de ligue de la Champions League, les Blauw en Zwart confirment leur statut... et affichent aussi leur volonté d'assumer leurs responsabilités, en Belgique comme en Europe.

La semaine dernière, il a été confirmé que le président Bart Verhaeghe siégera au sein du UEFA Club Competitions Committee, l’organe chargé de superviser les compétitions européennes de clubs.

Il pourrait également prendre part aux discussions autour de nouveaux formats ou de révisions de compétitions, et formuler des recommandations à l’UEFA. Une manière d’assumer des responsabilités à l’échelle européenne ? C’est en tout cas l’objectif très clair des Blauw en Zwart.

Selon le Nieuwsblad, le Club souhaite aussi faire de même en Belgique, plus précisément au sein de la Pro League, où il viserait un siège au Conseil d’administration.

Actuellement, ce siège est occupé par Wouter Vandenhaute au nom d’Anderlecht, mais il sera normalement vacant à la suite de sa démission chez les Mauves.

Bob Madou est candidat pour reprendre ce poste si on le lui propose. De cette manière, le Club de Bruges entend une fois de plus assumer ses responsabilités, en Belgique comme à l’étranger. En tant que porte-drapeau du football belge durant la dernière décennie, cela semble tout à fait logique.

