"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

La Gantoise s'est imposée finalement assez facilement face à Dender. À domicile, les Buffalos l'ont emporté 3-0 et peuvent ainsi commencer à regarder de nouveau vers le haut du classement.

Avant le match contre Dender, Ivan Leko avait encore formulé de vives critiques sur la semaine d’entraînement de ses troupes. Selon lui, la concentration avait manqué après la victoire contre l’Antwerp.

Le succès 3-0 contre Dender a donc fait beaucoup de bien aux Buffalos, qui peuvent désormais commencer à regarder vers le haut du classement – d’autant plus qu’un match en retard contre Anderlecht est programmé mardi.



Ivan Leko très heureux de la victoire de La Gantoise face à Dender

"Je suis très heureux de cette victoire. C’était un défi, après une grande victoire contre l’Antwerp à dix, de voir à quel point nous pouvions rester humbles", a expliqué Ivan Leko en conférence de presse à la Planet Group Arena après la rencontre.

"Quelle discipline nous pouvions montrer, quelle concentration nous pouvions mettre… Nous avons contrôlé le match et nous savions que Dender est une bonne équipe, qui mérite plus que les deux points qu’elle a actuellement."

"Nous sommes au début de quelque chose. Nous avons besoin de temps pour construire, mais c’est une belle et large victoire. Ce n’était peut-être pas très beau à voir, mais c’était très solide et je trouve ça vraiment très positif."