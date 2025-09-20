Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Sporting Charleroi espère décrocher une quatrième victoire consécutive. Samedi soir, le club carolo reçoit le promu Zulte Waregem. L'entraîneur Rik De Mil déplore toutefois le calendrier chargé de son équipe.

Après trois victoires consécutives, Charleroi peut provisoirement grimper à la deuxième place du classement de la Jupiler Pro League en cas de succès face à Zulte Waregem à domicile.

Après le match en semaine sur le terrain du Racing Genk, l’équipe de Rik De Mil déborde de confiance. "Ce succès nous a donné un énorme boost mental", a déclaré l’entraîneur de Charleroi à La Dernière Heure.

Lire aussi… 🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

Malgré cette belle série, De Mil n’a pas manqué de critiquer le calendrier de son équipe. Charleroi dispute samedi son troisième match en six jours, ce qui lui paraît excessif.

"Celui qui a établi le calendrier a commis une grosse erreur. Cette personne n’a pas réfléchi à la santé de mes joueurs. La Gantoise est cette semaine dans la même situation que nous la semaine dernière. Pourquoi ont-ils pu jouer vendredi alors que nous avons dû jouer dimanche ?", s’interroge-t-il.

La Gantoise a en effet déjà joué vendredi soir contre Dender et s’est imposée 3-0. Mardi prochain, les Buffalos disputeront leur match reporté contre Anderlecht. Quant aux Bruxellois, ils joueront samedi soir et recevront l’Antwerp.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise
Rik De Mil

Plus de news

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

12:30
Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

13:40
Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

13:00
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

12:40
"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

12:20
David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

11:20
Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

11:40
🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

12:00
Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

Ancien patron de la défense du Bayern Munich : ce champion du monde met un terme à sa carrière

11:00
La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

07:40
Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

10:30
"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

10:00
Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats" Interview

Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

09:00
Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

18:30
Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

09:30
Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

06:30
Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

08:30
Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

08:00
🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

07:20
Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

07:00
Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

23:00
C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

22:30
Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

22:04
"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

21:00
Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

21:40
Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

19:30
Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

21:20
Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

20:30
1
Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

19:59
Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

19:00
La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

15:00
Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

18:00
Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

15:30
Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

17:30
Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

17:00
Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved