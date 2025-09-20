Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Le Sporting Charleroi espère décrocher une quatrième victoire consécutive. Samedi soir, le club carolo reçoit le promu Zulte Waregem. L'entraîneur Rik De Mil déplore toutefois le calendrier chargé de son équipe.

Après trois victoires consécutives, Charleroi peut provisoirement grimper à la deuxième place du classement de la Jupiler Pro League en cas de succès face à Zulte Waregem à domicile.

Après le match en semaine sur le terrain du Racing Genk, l’équipe de Rik De Mil déborde de confiance. "Ce succès nous a donné un énorme boost mental", a déclaré l’entraîneur de Charleroi à La Dernière Heure.



Lire aussi… 🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

Malgré cette belle série, De Mil n’a pas manqué de critiquer le calendrier de son équipe. Charleroi dispute samedi son troisième match en six jours, ce qui lui paraît excessif.

"Celui qui a établi le calendrier a commis une grosse erreur. Cette personne n’a pas réfléchi à la santé de mes joueurs. La Gantoise est cette semaine dans la même situation que nous la semaine dernière. Pourquoi ont-ils pu jouer vendredi alors que nous avons dû jouer dimanche ?", s’interroge-t-il.

La Gantoise a en effet déjà joué vendredi soir contre Dender et s’est imposée 3-0. Mardi prochain, les Buffalos disputeront leur match reporté contre Anderlecht. Quant aux Bruxellois, ils joueront samedi soir et recevront l’Antwerp.