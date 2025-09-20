Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

L'équipe la plus jeune face à l'équipe la plus âgée de Pro League : tel sera le duel de ce dimanche lors de la huitième journée, entre Westerlo et le Standard. En conférence de presse, Vincent Euvrard a commenté cette comparaison.

Westerlo et le Standard, qui s'affronteront ce dimanche (16h), sont opposés sur un point. Issame Charaï, l'entraîneur campinois, a aligné lors de la victoire à Saint-Trond la semaine dernière, tout comme lors du succès contre l'Antwerp fin août, l'équipe présentant la plus faible moyenne d'âge depuis le début de la compétition : 22,8 ans pour les titulaires.

Vincent Euvrard, depuis son arrivée au Standard, a quant à lui aligné les deux équipes les plus âgées depuis le début de la saison : 27 ans de moyenne chez les titulaires lors du partage contre Malines, et 26,7 ans à Den Dreef, où les Rouches ont été battus 1-0. Celle-ci pourrait toutefois légèrement baisser si le T1 venait à être privé de son capitaine en Campine.



Lire aussi… Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

L'équipe la plus jeune contre l'équipe la plus âgée de Pro League

Par le passé, Vincent Euvrard a déjà déclaré qu'il aimait travailler avec des groupes plus expérimentés. Ce vendredi, en conférence de presse, il a évoqué l'importance de trouver le bon équilibre et a été interrogé sur la comparaison avec son adversaire de dimanche.

"C'est important de trouver un bon équilibre. S'il n'y a que des jeunes, ça ne va pas non plus, et il a déjà été écrit à plusieurs reprises la saison dernière que le noyau était trop jeune. Ici, l'effectif est plus âgé : le tout est de trouver la bonne dynamique entre l'insouciance des jeunes et l'expérience des plus anciens."

"Ce n'est pas tellement la moyenne d'âge que je regarde, mais je divise le noyau en différents groupes d'âge : les U21, les 21-25 ans, les 26-30 ans et les plus de 30 ans. Notre équilibre est assez bon, mais ce ne sont de toute manière pas les âges que j'observe, plutôt les compétences et la manière dont on peut maximiser les potentiels, aussi bien des plus âgés que des plus jeunes."

La différence, c'est que neuf des onze titulaires de Westerlo sont là depuis plusieurs saisons"

Selon Euvrard, un autre élément est plus pertinent à observer. Les cadres de Westerlo, comme Emin Bayram, Tuur Rommens, Dogucan Haspolat, Bryan Reynolds et d'autres, n'en sont pas à leur première saison dans l'équipe, à l'inverse de la majorité des titulaires du Standard.

"La grande différence entre nous et Westerlo, c'est surtout que neuf de leurs onze titulaires étaient déjà là la saison dernière, voire depuis deux ou trois saisons. C'est une chose qu'on ne peut pas négliger", a conclu Vincent Euvrard.