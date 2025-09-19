Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

Au Standard, les nouvelles sont rassurantes concernant Josué Homawoo. Marlon Fossey, par contre, est incertain pour le déplacement à Westerlo.

Le Standard se déplacera à Westerlo, ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Deux jours avant cette rencontre, Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse pour évoquer, notamment, les nouvelles de l'infirmerie et l'état de santé de Josué Homawoo après la frayeur de la semaine dernière. Le défenseur togolais avait déjà donné des signes rassurants ces derniers jours, et ils se confirment.

"On attend encore un feu vert médical pour passer à l'étape suivante, mais tous les signaux sont au vert. Il digère bien de lui-même le programme qu'il doit suivre et il fait ce qu'il peut de jour en jour. La santé du joueur est la priorité numéro un."

Si ça dépendait de lui, il jouerait déjà"

"On doit suivre un certain protocole, mais si ça dépendait de lui, il jouerait. C'est une machine, c'est génial de voir déjà comment il est alors qu'il était au sol il y a une semaine.

"Ce sera limite pour Bruges, il sera là dans dix ou quinze jours si tout évolue bien. Il pourrait reprendre avec le groupe en fin de semaine prochaine, mais à voir comment ça évoluera."

Le capitaine Marlon Fossey incertain pour le déplacement à Westerlo

Outre son absence et celles de David Bates, "encore absent quelques mois", et Boli Bolingoli, "qui est en train de revenir mais qui ne sera pas là si vite", Vincent Euvrard pourrait être privé... de son capitaine, Marlon Fossey, incertain pour le déplacement au Kuipje.

"Il y a un doute concernant Marlon Fossey, qui a subi une contracture musculaire au début de la semaine. Il s'est entraîné avec le groupe ce matin, on va voir comment ça se déroule. C'est plutôt positif pour le match, mais ce sera juste oui ou juste non."

Sans oublier la blessure d'Ibe Hautekiet, qui est "plus ou moins dans le même cas que Marlon, et qui reprendra ce week-end ou en début de semaine prochaine", Vincent Euvrard est donc confronté à une vague de blessures en défense.

Cette défense ne me fait pas peur"

"On travaille avec Ibra (Karamoko) et Daan (Dierckx) depuis la semaine dernière et Henry Lawrence est évidemment la doublure de Marlon. Cette défense ne me fait pas peur, mais s’il se passe encore quelque chose, ça va devenir très court."

Une défense encore expérimentale, où Tobias Mohr pourrait jouer son deuxième match en qualité d'arrière gauche. "Il a été correct et solide, mais il doit encore améliorer certaines choses. Son placement et ses coulissements sont bons, mais j'attends plus de lui sur le plan offensif. Il doit amener des centres, de la créativité et de l'impulsion vers l'avant", a conclu Vincent Euvrard.

