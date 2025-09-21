Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le mercato estival de l'Antwerp a été animé. Les départs de Senne Lammens et Mahamadou Doumbia ont affaibli l'équipe, mais les millions encaissés suffisent à satisfaire la direction.

Le temps des gros investissements est révolu à l’Antwerp. Le club cherche surtout à vendre et à équilibrer ses finances, avec l’objectif de préparer une reconstruction solide pour l’avenir.

Pour Marc Overmars, le mercato a été un succès. Le directeur sportif a frappé fort en cédant Senne Lammens à Manchester United pour 22 millions d’euros et Mahamadou Doumbia pour 19 millions à Al-Ittihad.



"Quand vous passez deux saisons sans dépenser un euro et que vous parvenez malgré tout à récolter 45 millions, dans le monde des affaires c’est un 10 sur 10." estime Overmans.

L'Antwerp a généré beaucoup d'argent

"Nous avons recruté Senne pour rien du tout et Doumbia pour quatre cent mille euros. C'est très différent d'investir 18 millions d'euros et espérer un retour. Nous avons fait preuve de créativité", a t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

Si la direction de l’Antwerp peut se réjouir de son mercato et des millions encaissés, les résultats ne suivent pas. Le club pointe à la dixième place de Pro League avec un match de plus.