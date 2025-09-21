Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

On le sait, Marc Coucke est loin de mettre tous ses oeufs dans le même panier. L'homme d'affaires investit également dans le padel, même si Anderlecht n'est jamais très loin.

Marc Coucke ne compte pas ses heures cet été. Outre la nouvelle structure qu'il compte mettre en place à Anderlecht dans les prochaines semaines, le propriétaire du Sporting est également dans les starting blocks pour un projet de padel.

Le 3 octobre, un club flambant neuf va ouvrir ses portes près de Knokke. Le projet est porté par est porté par Padelworld, également connu sous le nom d’Arenal, le plus grand opérateur de padel en Belgique. Outre Coucke, l’homme d’affaires brugeois Mattias Van Holm et l’ancien Anderlechtois Tom De Sutter (féru de padel depuis des années) sont également à la baguette.

Voisin de l'ennemi

Le complexe va plus précisément prendre ses quartiers à Westkappelle. Pour les supporters du Club de Bruges, ce nom n'est pas inconnu. De fait, il s'agit du lieu qui accueille le centre d'entraînement des Blauw en Zwart.

Coucke a fait fort : il est le voisin direct du terrain d'entraînement principal du Club. Dans une vidéo de présentation, il s'est même mis en scène en train d'espionner les combinaisons avec Hans Vanaken pour transmettre de précieuses informations à Besnik Hasi.

La vidéo est évidemment humoristique, mais qui sait si Nicky Hayen ne prendra pas un malin plaisir à faire s'entraîner Hugo Siquet comme attaquant de pointe pour brouiller les pistes ? Marc Coucke a en tout cas le temps de s'aménager une petite cache à proximité du terrain : le prochain topper aura lieu début novembre.