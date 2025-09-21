"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

Si Anderlecht n'a pas apprécié de partager des points, l'Antwerp s'est montré bien plus satisfait après le 0-0. Son capitaine Vincent Janssen l'a confirmé au micro de DAZN.

Après une prestation sans saveur, Anderlecht et l’Antwerp se sont quittés dos à dos samedi soir. Pas de but, très peu d’occasions et au final pas de vainqueur. Du côté de l’Antwerp, on ne s’en plaint pas.

C’est ce qu’a expliqué le capitaine Vincent Janssen après le coup de sifflet final. "Pour nous, c’était surtout un match où il fallait rester bien compacts et saisir nos moments en contre", a confié le Néerlandais sur DAZN.



En première période, l’Antwerp s’est créé quelques situations intéressantes grâce à son organisation : "L’occasion que j’ai en première mi-temps doit finir au fond. Je voulais la placer tranquillement dans le coin opposé, mais je la frappe mal et elle part au-dessus."

Satisfait d’un point ?

Après la pause, les visiteurs n’ont plus réussi à sortir et ont dû subir. Janssen l’a reconnu lui-même : "Au final, prendre un point à Anderlecht n’est vraiment pas un mauvais résultat pour nous."

L’Antwerp ajoute une unité à son compteur, qui passe à dix. Ce qu’ils retiendront, c’est leur solidité défensive après un match fade. C’était le premier clean sheet de la saison pour le Great Old.