Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

En plus d'une déception sur le plan comptable, le match de dimanche contre l'Antwerp a aussi laissé Anderlecht orphelin de Thorgan Hazard, absent au coup d'envoi. Besnik Hasi a donné des détails.

Thorgan Hazard était sur la feuille de match, mais a dû déclarer forfait suite à l'échauffement en raison de problèmes aux ischio-jambiers. Sa présence contre La Gantoise mardi semble d'ores et déjà incertaine.

Marco Kana n'a pas terminé la partie non plus, sorti prématurément du terrain avec des douleurs à l'arrière de la cuisse, bien qu'il s'agisse d'une blessure légère - le défenseur était présent et rassurant en zone mixte après le match.



Si on y ajoute les sorties de Huerta, souffrant de la hanche, et de Sardella, pas encore totalement dans le rythme, c'est assez inquiétant pour Besnik Hasi. Anderlecht rejoue en effet très vite, et jouera trois matchs en 6 jours. "Ça permet de vite tourner le bouton, et notre préparation a été intense, nous sommes donc fit", relativisait Augustinsson.

Mais le Suédois se demandait aussi pourquoi les Mauves devaient enchaîner autant, au contraire de Gand qui a joué vendredi, par exemple. Rik De Mil avait souligné la même chose concernant Charleroi.

En conférence de presse, Besnik Hasi a donné de brèves nouvelles de Thorgan Hazard, qui devra de toute façon être examiné plus avant. "Thorgan avait ressenti des douleurs vendredi, et elles sont revenues à l'échauffement. Il aurait peut-être pu jouer, mais nous n'avons voulu prendre aucun risque", explique le coach anderlechtois. Qui aura donc quelques maux de tête d'ici au match contre Gand.