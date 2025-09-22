La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

Le début de saison tourne au cauchemar pour l'Olympic Charleroi. Comme si cela ne suffisait pas, les travaux de la Neuville prennent plus de temps que prévu.

L'euphorie de la montée en D1B semble bien loin pour l'Olympic Charleroi. Le triste début de saison rend déjà plus d'un Dogue nostalgique. Qu'on leur rende l'équipe combative d'Abder Ramdane et la Neuville. Si un retour de l'entraîneur algérien est tout sauf à l'ordre du jour, le retour de l'équipe dans son antre était espéré pour demain.

L'Olympic n'ayant pas joué ce weekend, il reçoit les RSCA Futures ce mardi, sur le coup de 20h. Mais pour le retour tant attendu à la Neuville, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience.

Le club a en effet annoncé que les travaux de réhabilitation prennent plus de temps que prévu, notamment pour collecter toutes les autorisations nécessaires. La rencontre est donc délocalisée.

Un match de plus au Mambourg

Comme depuis le début de saison, c'est le voisin du Sporting qui a accepté de prêter son stade. Le match de demain soir se tiendra donc au Stade du Pays de Charleroi.

Une dernière chance pour quitter le Mambourg sur une bonne note ? Jusqu'ici, l'Olympic y a perdu 1-4, 0-3 et 0-5. À moins que les hommes de Carlos Sanchez Aguiar n'attendent le retour à la maison pour décrocher leurs premiers points.