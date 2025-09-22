Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet à Paris, se tenait la cérémonie du Ballon d'Or. Lors de cet événement, le trophée Yachine était également décerné.

C'est le gardien de Manchester City qui évoluait au PSG la saison dernière qui a remporté la récompense de meilleur portier. Les deux Belges nominés, Thibaut Courtois et Matz Sels, finissent respectivement quatrième et dixième. La Belgique était d’ailleurs le seul pays à avoir deux représentants.

Le portier italien qui a remporté le trophée sort d'une saison grandiose avec son ancien club. Décisif à de maintes reprises dans les buts, il a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Lors de l'exercice 2024-2025, il a disputé un total de 47 rencontres. Il a gardé son but inviolé à 17 reprises, dont six fois dans la plus prestigieuse des compétitions. 

Le classement complet

Le deuxième au classement est Alisson Becker, vient ensuite Yann Sommer qui complète le podium. Comme déjà dit ci-dessus, Thibaut Courtois est quatrième. Yassine Bounou finit en cinquième position.

Dans la seconde partie du classement, on retrouve David Raya qui termine sixième, Jan Oblak 7e, Emiliano Martinez 8e, Lucas Chevalier 9e et Matz Sels, comme déjà révélé également, qui complète le tableau.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Nottingham Forest
Thibaut Courtois
Matz Sels

Plus de news

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

20:20
Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

20:00
2
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

19:20
Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

19:00
"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ? Interview

"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

18:20
Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

18:40
Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen Réaction

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

18:00
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

17:40
Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

17:20
2
Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain Analyse

Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

16:40
Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

17:00
🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

16:20
Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

16:00
Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

15:30
La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

15:00
🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche Interview

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

14:20
La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
1
L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

14:00
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

13:40
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
3
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

11:20
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30
Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

Hans Vanaken encense l'un de ses coéquipiers : "Il est extrêmement important pour nous"

10:00
"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

"Si tu n'as pas ça, tu perdras toujours face à un club comme l'Union" : un ancien Diable Rouge impressionné par l'USG

09:30
"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 5
Liverpool Liverpool 2-1 Everton Everton
Burnley Burnley 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 2-2 Tottenham Tottenham
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 2-1 Chelsea Chelsea
Fulham Fulham 3-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-1 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Arsenal Arsenal 1-1 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved