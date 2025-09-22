Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet à Paris, se tenait la cérémonie du Ballon d'Or. Lors de cet événement, le trophée Yachine était également décerné.

C'est le gardien de Manchester City qui évoluait au PSG la saison dernière qui a remporté la récompense de meilleur portier. Les deux Belges nominés, Thibaut Courtois et Matz Sels, finissent respectivement quatrième et dixième. La Belgique était d’ailleurs le seul pays à avoir deux représentants.

Le portier italien qui a remporté le trophée sort d'une saison grandiose avec son ancien club. Décisif à de maintes reprises dans les buts, il a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe de l'UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Lors de l'exercice 2024-2025, il a disputé un total de 47 rencontres. Il a gardé son but inviolé à 17 reprises, dont six fois dans la plus prestigieuse des compétitions.

Le classement complet

Le deuxième au classement est Alisson Becker, vient ensuite Yann Sommer qui complète le podium. Comme déjà dit ci-dessus, Thibaut Courtois est quatrième. Yassine Bounou finit en cinquième position.

Dans la seconde partie du classement, on retrouve David Raya qui termine sixième, Jan Oblak 7e, Emiliano Martinez 8e, Lucas Chevalier 9e et Matz Sels, comme déjà révélé également, qui complète le tableau.