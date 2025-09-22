Nicky Hayen n'hésite pas à tacler l'un de ses joueurs

Mamadou Diakhon a de plus en plus de temps de jeu à Bruges, et aurait pu faire 3-0 ce dimanche. Nicky Hayen n'hésite pas à être sévère avec son joueur.

Au lieu de passer le ballon à Hans Vanaken ou Christos Tzolis, Diakhon a préféré tenter sa chance en solo. Sans succès. L'entraîneur Nicky Hayen n'était pas du tout satisfait de cela après le match. Il l'a d'ailleurs clairement fait savoir en après-match. "Ce sont des décisions qui peuvent être déterminantes", a-t-il déclaré sévèrement.

"Il y a encore beaucoup de travail pour Mamadou. Nous travaillons là-dessus tous les jours. Il a deux sessions par jour pour améliorer son intensité. Il est parfois fatigué, mais c'est normal si vous voulez progresser", a expliqué Hayen.



Lire aussi… Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

L'entraîneur voit cependant à coup sûr des qualités chez le jeune ailier de 19 ans. "Il montre de très bonnes choses mais a aussi beaucoup à apprendre. À Bruges, vous n'avez pas beaucoup de temps pour être prêt. C'est pourquoi nous le poussons vraiment vers l'avant".

C'est surtout son choix en fin de match qui a marqué Hayen. "Si Hans fait cet effort et que Tzolis est également disponible, alors dans une telle situation, vous ne devriez pas chercher à réussir seul. Ce sont des moments cruciaux dans le football de haut niveau. Cette fois, cela ne change rien au résultat, mais imaginez que c'était 0-0... Cette action aurait pu être décisive."