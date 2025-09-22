Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Yari Verschaeren ne joue plus à Anderlecht. Le numéro dix des Mauves est dans une situation très délicate.

Il y a moins de trois mois, Yari Verschaeren semblait redevenir un élément clé pour Anderlecht. Besnik Hasi soulignait en juillet la connexion naturelle avec le reste de l'équipe. Verschaeren était régulièrement titulaire, mais depuis lors, sa situation s'est fortement dégradée.

Aujourd'hui, il est bien retombé dans la hiérarchie. Lorsqu'un ailier se blesse, Hasi opte résolument pour des jeunes comme Tristan Degreef ou Ibrahim Kanaté. À son poste préféré, milieu offensif Thorgan Hazard et Mario Stroeykens le devancent. Même un cran plus bas, il apparaît seulement comme le quatrième choix.



L'entraîneur a essayé de protéger son joueur. "Yari travaille bien à l'entraînement, mais la concurrence est très forte", a-t-il récemment déclaré. Cependant, de plus en plus, il semble que le lien de confiance soit rompu. La direction a poussé vers un transfert l'été dernier, mais le joueur a rejeté les offres reçues.

Aucune minute depuis le fiasco européen

Ce choix semble maintenant jouer en sa défaveur. Depuis l'élimination européenne d'Anderlecht, Verschaeren n'a plus disputé une seule minute. Même lorsque Hasi a fait tourner l'équipe, l'ancien Diable Rouge est resté sur le banc.

Pour un produit de Neerpede qui a longtemps été considéré comme l'un des plus grands talents de l'académie, le contraste est énorme. Il était autrefois invariablement perçu comme une tête d'affiche du club. Maintenant, il semble simplement s'entraîner sans espoir de jouer.

Avec un contrat arrivant à échéance en fin de saison, Verschaeren risque même de partir librement en juin. Une situation qui n'est pas pour jouer en faveur de son temps de jeu. Quatre ans plus jeune, Mario Stroeykens a, lui, été réintégré.