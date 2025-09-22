Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg
Photo: © photonews

Samedi, Eupen a tenu le Patro Eisden en échec (0-0). Aux alentours du stade, la situation a dégénéré, nécessitant l'intervention de la police.

Bien triste weekend pour le football belge en ce qui concerne les affrontements entre les supporters et les forces de l'ordre. Un peu plus tôt dans la journée, nous vous parlions de ces deux supporters emmenés à l'hôpital en marge de la rencontre entre Malines et le Cercle de Bruges. Mais il y a aussi eu grabuge à Eupen - Patro Eisden samedi soir.

Sur le parking des visiteurs, des membres de différents clubs de supporters de Patro se sont affrontés. Des engins pyrotechniques ont été utilisés et la situation a rapidement dégénéré. Même la police présente a été prise pour cible.

Quatre blessés à déplorer

Cela ne s'est pas arrêté là. Un groupe de supporters d'Eupen a tenté, avec une vingtaine de leurs homologues d'Aix-la-Chapelle, d'accéder au stade par l'entrée visiteurs. Les forces de l'ordre ont réussi à les arrêter, mais la situation est restée extrêmement tendue.

Malgré la résistance constatée, la police a finalement repris le contrôle de la situation. Mais pas à n'importe quel prix : quatre policiers ont été légèrement blessés lors des affrontements. L'enquête est en cours. À l'aide des images des caméras de surveillance, les forces de l'ordre tentent d'identifier les auteurs impliqués.

Des sanctions sont à prévoir. Ces incidents n'amélioreront en tout cas pas la réputation du football belge, déjà marquée par plusieurs épisodes regrettables ces derniers mois, jusqu'à se faire remarquer à l'international.

