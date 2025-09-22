Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Joaquin Seys n'a pas encore repris son rythme de croisière depuis sa blessure au début du mois. Mais le Club de Bruges place plus que jamais une grande confiance en lui.

Au Club de Bruges, Joaquin Seys est montré en exemple du centre de formation. Pur produit des Blauw en Zwart, le garçon n'a même pas eu besoin d'un séjour en prêt pour s'aguerrir comme Maxim De Cuyper ou d'autres jeunes talents brugeois.

Depuis son éclosion en début de saison dernière, ses progrès sont constants. Ils lui ont même valu d'être appelé par deux fois chez les Diables Rouges. Mais le principal intéressé a à chaque fois dû décliner.

La première fois, lors du dernier rassemblement sous Domenico Tedesco, son forfait avait bénéficié à Killian Sardella, qui avait effectué ses grands débuts contre Israël. Rebelote lors de la trêve internationale de septembre : sélectionné par Rudi Garcia, Seys a une nouvelle fois dû faire l'impasse.

La Ligue des Champions pour encore se mettre en vitrine

De retour pour la dernière demi-heure du match de Ligue des Champions contre Monaco, il est une nouvelle rentré au jeu ce weekend contre Saint-Trond. En coulisses, le Club et son joueur préparaient une belle surprise aux supporters.

Bruges a en effet annoncé la prolongation du contrat de Seys jusqu'en 2029. Après pas moins de treize ans chez les Blauw en Zwart, l'aventure continue, ce qui pourrait valoir un chèque plus conséquent à la direction en cas de départ. Les offres pourraient ne pas manquer : malgré sa récente blessure, le latéral de 20 ans en est à 3 buts et 2 assists en Ligue des Champions cette saison (tours de qualifications évidemment compris).