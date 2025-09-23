Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Chikovani

Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Charleroi a annoncé une arrivée tardive ce soir. Les Zèbres accueillent le Géorgien Nikoloz Chikovani en prêt. (Lire la suite)


Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
