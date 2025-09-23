Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Chikovani

Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Charleroi a annoncé une arrivée tardive ce soir. Les Zèbres accueillent le Géorgien Nikoloz Chikovani en prêt. (Lire la suite)