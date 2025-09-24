Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kalu Ojim

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Il y a sept ans, Samuel Kalu rapportait un joli petit pactole à La Gantoise. Le joueur est désormais à la relance dans le championnat bulgare. (Lire la suite)