Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kalu Ojim

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Il y a sept ans, Samuel Kalu rapportait un joli petit pactole à La Gantoise. Le joueur est désormais à la relance dans le championnat bulgare. (Lire la suite)


La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
10:20
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00
Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

08:30
La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

08:00
"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

06:00
Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

06:40
Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

06:20
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

23:00
En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

22:24
🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

22:40
Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

22:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

21:00
Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

21:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

21:20
Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

21:00
La position de Thorsten Fink déjà fragilisée à Genk ?

20:40
Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

20:20
Vincent Kompany sur ses gardes : Harry Kane pourrait-il annoncer son départ du Bayern dès janvier ?

20:00
Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre" Interview

19:00
Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

18:40
Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ? Analyse

18:20
Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

18:00
Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
