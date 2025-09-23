Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

La Gantoise se déplace à Anderlecht ce soir. Après les Clasicos de la saison dernière avec le Standard, Ivan Leko retrouve les Mauves dans le camp des Buffalos.

Sans surprise, Ivan Leko voit son équipe endosser le rôle d'outsider au Lotto Park : "Quand Anderlecht joue à domicile, ils sont toujours favoris", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws. Même si son équipe reste sur deux victoires de rang et le Sporting sur cinq matchs sans victoire, il n'y a pas que l'état de forme qui entre en ligne de compte : "Ils ont beaucoup investi".

"Anderlecht a recruté des joueurs comme Ilay Camara et Adriano Bertaccini que nous voulions aussi. Mais qui paie plus obtient de meilleurs joueurs. C'est comme ça, c'est le mercato", poursuit-il.



Des renforts plus tardifs côté gantois

L'entraîneur croate aurait donc bien voulu emmener Camara du Standard vers la Planet Group Arena. Mais les Buffalos n'étaient pas en position de sortir les 4,5 millions déboursés par Anderlecht. En ce qui concerne le poste d'attaquant, Gand a également longtemps cherché pour un complément à Wilfried Kanga. Outre Bertaccini, la direction a ainsi beaucoup parlé avec Aurélien Scheidler.

Et la liste de Leko n'est pas finie : "Je vois des joueurs comme Verschaeren sur le banc, et le jeune attaquant serbe (Mihajlo Cvetkovic) qu'ils ont acheté pour trois millions d'euros joue même en équipe B. C'est un luxe, non ?", sourit-il.

Mais pas question de tomber dans la jalousie pour autant : "Ne vous y trompez pas, Anderlecht ne joue pas mal. Ils méritaient leur victoire contre l'Antwerp. La semaine précédente, ils avaient failli gagner à dix contre Genk. Si une autre équipe pratiquait ce genre de football, il n'y aurait pas autant de critiques. Mais cela fait partie du statut d'Anderlecht. Le maillot d'Anderlecht pèse dix kilos de plus que n'importe quel autre maillot. Je pense que nous pouvons tourner cette pression à notre avantage".