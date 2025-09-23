Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise se déplace à Anderlecht ce soir. Après les Clasicos de la saison dernière avec le Standard, Ivan Leko retrouve les Mauves dans le camp des Buffalos.

Sans surprise, Ivan Leko voit son équipe endosser le rôle d'outsider au Lotto Park : "Quand Anderlecht joue à domicile, ils sont toujours favoris", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws. Même si son équipe reste sur deux victoires de rang et le Sporting sur cinq matchs sans victoire, il n'y a pas que l'état de forme qui entre en ligne de compte : "Ils ont beaucoup investi".

"Anderlecht a recruté des joueurs comme Ilay Camara et Adriano Bertaccini que nous voulions aussi. Mais qui paie plus obtient de meilleurs joueurs. C'est comme ça, c'est le mercato", poursuit-il.

Lire aussi… Besnik Hasi, la face immergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Des renforts plus tardifs côté gantois

L'entraîneur croate aurait donc bien voulu emmener Camara du Standard vers la Planet Group Arena. Mais les Buffalos n'étaient pas en position de sortir les 4,5 millions déboursés par Anderlecht. En ce qui concerne le poste d'attaquant, Gand a également longtemps cherché pour un complément à Wilfried Kanga. Outre Bertaccini, la direction a ainsi beaucoup parlé avec Aurélien Scheidler.

Et la liste de Leko n'est pas finie : "Je vois des joueurs comme Verschaeren sur le banc, et le jeune attaquant serbe (Mihajlo Cvetkovic) qu'ils ont acheté pour trois millions d'euros joue même en équipe B. C'est un luxe, non ?", sourit-il.

Mais pas question de tomber dans la jalousie pour autant : "Ne vous y trompez pas, Anderlecht ne joue pas mal. Ils méritaient leur victoire contre l'Antwerp. La semaine précédente, ils avaient failli gagner à dix contre Genk. Si une autre équipe pratiquait ce genre de football, il n'y aurait pas autant de critiques. Mais cela fait partie du statut d'Anderlecht. Le maillot d'Anderlecht pèse dix kilos de plus que n'importe quel autre maillot. Je pense que nous pouvons tourner cette pression à notre avantage".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Ivan Leko

Plus de news

Besnik Hasi, la face immergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi, la face immergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

19:30
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre" Interview

Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"

19:00
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ? Analyse

Le cas Cédric Hatenboer, qui donne des maux de tête à Olivier Renard : comment en est-on arrivé là ?

18:20
Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

17:30
Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris" Interview

Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

14:20
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
1
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

Will Still va réaliser un rêve de gosse ce soir : "On ne vient pas pour garer le bus"

18:00
"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

13:00
"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

17:00
Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

15:30
Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

16:20
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00
Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

15:00
Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui Analyse

Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

14:40
Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

13:20
Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

13:40
Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

14:00
Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

12:20
1
Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

12:00
"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

12:40
Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

11:00
"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

11:20
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

22/09
Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

10:30
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

22/09
Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

08:00
1
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved