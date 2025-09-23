Besnik Hasi, la face émergée de l'iceberg anderlechtois : "Trouver le moins mauvais compromis possible"

Besnik Hasi est sous pression ce soir pour la réception de La Gantoise. Mais lui aussi pourrait se défendre en évoquant les circonstances autour de lui.

Après la double élimination européenne et les cinq matchs sans victoire, Besnik Hasi est sous pression et ne semble pas encore avoir trouvé la meilleure formule. Mais comme le rappelle Alex Tekalk, le puzzle est complexe : "Besnik est face à un dilemme. Si je devais me mettre à sa place, je réfléchirais à quel plan de jeu choisir pour optimiser le potentiel de l’équipe".

"Premièrement, il a remis l’équipe à jour physiquement et c’était nécessaire. Besnik a essayé de masquer les erreurs défensives qu’ils peuvent connaître en mettant un système avec un pressing haut. J’aurais tendance à dire que c’est bien pour l’attaque mais c’est compliqué pour la défense et pourtant, ce n’est pas un problème d’individualités. Il y a un problème de profil et d’équilibre dans l’équipe. Tu n’as pas la défense qui correspond assez avec ton attaque", explique le consultant de la RTBF.



Trouver le fil rouge

L'entraîneur aussi paye le prix de l'instabilité : "Les directeurs sportifs s’enchaînent, les entraîneurs s’enchaînent, les couches de joueurs qui correspondent, plus ou moins, à la philosophie des entraîneurs s’enchaînent. Fredberg a voulu faire des résultats très vite, avec des mecs aguerris qui avaient déjà de l’expérience. Olivier Renard est arrivé avec une toute autre philosophie et les entraîneurs qui le suivent aussi".

"Finalement, tu as des couches de joueurs qui s’accumulent sans fin et avec lesquels tu dois, à un moment donné, trouver une harmonie et bon courage à l’entraîneur qui récolte tout ça. C’est facile de dire qu’il ne fait pas bien les choses mais je pense qu’à Anderlecht, on essaye de faire au mieux de manière à trouver le moins mauvais compromis possible", poursuit Teklak.

Les problèmes d'Anderlecht sont loin d'être imputables à un seul homme : "Chaque fois que tu changes les choses, le mec qui arrive va vouloir singulièrement marquer le club de son empreinte. C’est logique. Donc, Il ne va pas s’appuyer sur ce qui a été fait avant, puisque ce qui a été fait avant est considéré comme un mauvais résultat. Et même s’il le fait, les supporters et la presse vont se demander ce qu’il fait et finalement, ça ne va pas non plus".