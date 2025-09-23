Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

Prenons un instant pour parler de Raphaël Onyedika. Le milieu de terrain nigérian évolue cette saison à un niveau supérieur à celui auquel il nous avait habitués. Son transfert qui n'a pas eu lieu ? Aucun impact. Au contraire : il ne fait que renforcer sa valeur sur le marché.

La première mi-temps du Club de Bruges à La Louvière était un désastre. Difficile de ne pas établir un lien avec la présence de Raphael Onyedika sur le banc. Loin d’être blessé, le Nigérian avait simplement été ménagé. Mais Nicky Hayen a dû se résoudre à le faire entrer dès la pause. Une décision qu’il n’avait manifestement pas anticipée. Car aujourd’hui, Onyedika est, avec Vanaken, le joueur le plus décisif du Club.

Encore brillant en Ligue des Champions

Son influence ne se mesure pas en buts ni en passes décisives. Mais quiconque observe attentivement un match du Club de Bruges voit à quel point Onyedika dicte le rythme du jeu. Non seulement en pur milieu défensif, mais aussi en véritable meneur de jeu moderne. Rien de spectaculaire à première vue, jusqu’à ce qu’on le regarde pendant 90 minutes. Beaucoup de clubs européens ne s’y trompent pas : ils l’ont déjà à l’œil.



Récupérer les ballons est sa spécialité. Mais sa lecture du jeu impressionne tout autant. Contre Monaco, il a constamment fait le bon choix. Risques calculés, passes précises, parfois en une touche, parfois après un dribble.

Face au STVV, il a poursuivi sur la même lancée : homme du match, sans discussion. Mieux encore, il a élargi sa palette. Pour sa quatrième saison à Bruges, il est devenu un véritable leader, capable d’organiser le jeu et de se faire entendre.

20 millions ? Le Club ne s’en contentera pas

Lors de sa sortie contre Monaco, le problème n’était pas son remplacement, mais bien le manque de rigueur de ses partenaires. Onyedika a placé la barre plus haut, pour lui comme pour les autres, surtout depuis le départ de Jashari qui lui laisse davantage le ballon. Aux côtés de Stankovic, il a même pris la liberté de se projeter plus haut.

Aujourd’hui, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 20 millions d’euros (mise à jour de juin). Mais au Club, on ne prendrait même pas la peine de décrocher le téléphone pour une telle offre. La direction a déjà prévenu cet été : le seuil est fixé bien plus haut. 30 millions constitueraient à peine un point de départ.

Si Onyedika maintient ce niveau, Bruges pourrait bien battre un nouveau record de vente. À 24 ans, il est devenu indispensable. Demandez à Nicky Hayen, ou à n’importe quel analyste : quiconque veut l’arracher au Club de Bruges l’été prochain devra y mettre le prix fort.