"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

Le RSC Anderlecht semblait pourtant proche d'être en "crise" sans victoire ce mardi... et voilà qu'à une frappe déviée près, les Mauves sont deuxièmes. Une situation difficile à analyser calmement.

C'est un début de saison qui défie toute logique : alors que personne ne parle d'eux comme d'une équipe "en forme", que du contraire, les Mauve & Blanc sont désormais deuxièmes et assurés du podium. Même si Bruges bat Westerlo ce mercredi, les Blauw & Zwart n'auront que deux points de plus qu'Anderlecht, alors que le Club impressionne les observateurs.

Et si Anderlecht n'avait pas gagné ? Dans ce cas, trois équipes se seraient tenus à la 6e place avec 12 points, et les Mauves auraient été vus comme "en crise" avec 4 matchs d'affilée sans victoire. La faute à un début de championnat peu lisible et dans lequel une seule équipe brille vraiment - l'Union.



Lire aussi… Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

"La perception que les gens ont d'Anderlecht change chaque semaine", résume Colin Coosemans au micro de DAZN après la rencontre.

"C'est toujours blanc ou noir, c'est comme ça. On ne doit pas s'en préoccuper et aller de l'avant. J'avais la sensation que nous étions sur la bonne voie face à l'Antwerp, nous étions très déçus du 0-0".

Face à des Buffalos encore plus timorés que les Anversois, le RSCA a poussé jusqu'à enfin trouver la faille. L'efficacité fait toujours défaut mais au moins, cette fois, un but a fini par tomber. "Nous avons également bien travaillé en perte de balle, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines", pointe le capitaine.