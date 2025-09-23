"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp
L'un des matchs les plus ennuyants du week-end dernier était certainement celui entre Anderlecht et l'Antwerp, qui s'est conclu sur le score de 0-0. Steven Defour a pris la parole à propos de cette rencontre.

Un résultat qui ne le surprend pas : "Ce sont deux équipes qui ne peuvent pas faire mieux. Pour Antwerp, c’est leur niveau d’une certaine manière," pointe-t-il dans 90 Minutes.

"Ils ne peuvent vraiment pas faire mieux en ce moment. Si tu regardes le reste… pour les cinquième ou sixième places : qui est moins bon ou meilleur ? Trouvez-moi six équipes meilleures que l'Antwerp."

Côté RSCA, une tout autre prestation est attendue ce mardi soir. Les Bruxellois recevront les Buffalos, actuellement en pleine montée en puissance. Cette rencontre avait été reprogrammée suite à un match européen d’Anderlecht.

En ce qui concerne le Great Old, le prochain match est prévu pour ce week-end. Le club anversois se déplacera sur le terrain de Zulte Waregem samedi après-midi.

Le classement

L'Antwerp est actuellement onzième au classement, tandis qu'Anderlecht, malgré des résultats plutôt décevants récemment et un match en moins, figure à la sixième place. Le prochain adversaire des Mauves est juste derrière, septième, tandis que Zulte Waregem est neuvième.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 8 20 6 2 0 17-4 13 G P G G G
2. STVV STVV 8 14 4 2 2 11-9 2 G G P P P
3. FC Bruges FC Bruges 7 13 4 1 2 9-5 4 G G P P G
4. KV Malines KV Malines 8 13 3 4 1 10-8 2 P P G P P
5. Charleroi Charleroi 8 12 3 3 2 12-10 2 P G G G P
6. Anderlecht Anderlecht 7 11 3 2 2 12-8 4 P G P P P
7. La Gantoise La Gantoise 7 11 3 2 2 11-9 2 P P P G G
8. Standard Standard 8 11 3 2 3 8-10 -2 P P P P G
9. Zulte Waregem Zulte Waregem 8 10 3 1 4 11-13 -2 P P P G G
10. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 8 10 3 1 4 7-9 -2 P P P G G
11. Antwerp Antwerp 8 10 2 4 2 9-9 0 P G P P P
12. Westerlo Westerlo 7 9 3 0 4 11-13 -2 P P G G P
13. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 8 9 2 3 3 10-9 1 G G P P P
14. KRC Genk KRC Genk 8 8 2 2 4 10-12 -2 G G P P P
15. OH Louvain OH Louvain 8 7 2 1 5 7-16 -9 P G G P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 8 2 0 2 6 2-13 -11 P P P P P
