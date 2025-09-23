"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

L'un des matchs les plus ennuyants du week-end dernier était certainement celui entre Anderlecht et l'Antwerp, qui s'est conclu sur le score de 0-0. Steven Defour a pris la parole à propos de cette rencontre.

Un résultat qui ne le surprend pas : "Ce sont deux équipes qui ne peuvent pas faire mieux. Pour Antwerp, c’est leur niveau d’une certaine manière," pointe-t-il dans 90 Minutes.

"Ils ne peuvent vraiment pas faire mieux en ce moment. Si tu regardes le reste… pour les cinquième ou sixième places : qui est moins bon ou meilleur ? Trouvez-moi six équipes meilleures que l'Antwerp."



Lire aussi… Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Côté RSCA, une tout autre prestation est attendue ce mardi soir. Les Bruxellois recevront les Buffalos, actuellement en pleine montée en puissance. Cette rencontre avait été reprogrammée suite à un match européen d’Anderlecht.

En ce qui concerne le Great Old, le prochain match est prévu pour ce week-end. Le club anversois se déplacera sur le terrain de Zulte Waregem samedi après-midi.

Le classement

L'Antwerp est actuellement onzième au classement, tandis qu'Anderlecht, malgré des résultats plutôt décevants récemment et un match en moins, figure à la sixième place. Le prochain adversaire des Mauves est juste derrière, septième, tandis que Zulte Waregem est neuvième.