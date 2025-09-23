"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
L'un des matchs les plus ennuyants du week-end dernier était certainement celui entre Anderlecht et l'Antwerp, qui s'est conclu sur le score de 0-0. Steven Defour a pris la parole à propos de cette rencontre.
Un résultat qui ne le surprend pas : "Ce sont deux équipes qui ne peuvent pas faire mieux. Pour Antwerp, c’est leur niveau d’une certaine manière," pointe-t-il dans 90 Minutes.
"Ils ne peuvent vraiment pas faire mieux en ce moment. Si tu regardes le reste… pour les cinquième ou sixième places : qui est moins bon ou meilleur ? Trouvez-moi six équipes meilleures que l'Antwerp."
Lire aussi… Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?
Côté RSCA, une tout autre prestation est attendue ce mardi soir. Les Bruxellois recevront les Buffalos, actuellement en pleine montée en puissance. Cette rencontre avait été reprogrammée suite à un match européen d’Anderlecht.
En ce qui concerne le Great Old, le prochain match est prévu pour ce week-end. Le club anversois se déplacera sur le terrain de Zulte Waregem samedi après-midi.
Le classement
L'Antwerp est actuellement onzième au classement, tandis qu'Anderlecht, malgré des résultats plutôt décevants récemment et un match en moins, figure à la sixième place. Le prochain adversaire des Mauves est juste derrière, septième, tandis que Zulte Waregem est neuvième.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Union SG
|8
|20
|6
|2
|0
|17-4
|13
|G P G G G
|2.
|STVV
|8
|14
|4
|2
|2
|11-9
|2
|G G P P P
|3.
|FC Bruges
|7
|13
|4
|1
|2
|9-5
|4
|G G P P G
|4.
|KV Malines
|8
|13
|3
|4
|1
|10-8
|2
|P P G P P
|5.
|Charleroi
|8
|12
|3
|3
|2
|12-10
|2
|P G G G P
|6.
|Anderlecht
|7
|11
|3
|2
|2
|12-8
|4
|P G P P P
|7.
|La Gantoise
|7
|11
|3
|2
|2
|11-9
|2
|P P P G G
|8.
|Standard
|8
|11
|3
|2
|3
|8-10
|-2
|P P P P G
|9.
|Zulte Waregem
|8
|10
|3
|1
|4
|11-13
|-2
|P P P G G
|10.
|RAAL La Louvière
|8
|10
|3
|1
|4
|7-9
|-2
|P P P G G
|11.
|Antwerp
|8
|10
|2
|4
|2
|9-9
|0
|P G P P P
|12.
|Westerlo
|7
|9
|3
|0
|4
|11-13
|-2
|P P G G P
|13.
|Cercle de Bruges
|8
|9
|2
|3
|3
|10-9
|1
|G G P P P
|14.
|KRC Genk
|8
|8
|2
|2
|4
|10-12
|-2
|G G P P P
|15.
|OH Louvain
|8
|7
|2
|1
|5
|7-16
|-9
|P G G P P
|16.
|FCV Dender EH
|8
|2
|0
|2
|6
|2-13
|-11
|P P P P P
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot