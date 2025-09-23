Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise surfe sur une belle série. Victorieuse de Dender le week-end dernier, elle a rejoint Anderlecht au classement avec 11 points sur 21. Le match en retard pourrait lui permettre de frapper un nouveau grand coup.

Grâce à leur six sur six face à l’Antwerp et Dender, La Gantoise rejoint Anderlecht à la sixième place du classement. Les deux équipes doivent encore disputer un match en retard ce mardi.

La Gantoise vise la victoire à Anderlecht

Si les Buffalos remportent cette rencontre, ils dépasseront le KV Malines, Charleroi et le Club de Bruges pour grimper à la deuxième place ex aequo avec Saint-Trond, ce qui constituerait une belle opération.

Lire aussi… Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

"La préparation pour le match contre Anderlecht a été très courte, mais tout le monde a gardé la concentration à l’entraînement. Mis à part Max Dean, tout le groupe est en forme pour la rencontre au Lotto Park", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse à Oostakker.

"Nous voulons montrer à Anderlecht que, dans un grand stade, nous sommes aussi capables de prouver que nous formons une bonne équipe. Ils ont très bien investi cet été. C’est ce que font les grands clubs en Belgique. Qu’ils soient en forme ou non, une équipe comme Anderlecht est toujours favorite à domicile."

"Tout le monde pense qu’ils sont meilleurs, donc c’est à nous de prouver que nous pouvons rivaliser. Nous venons pour gagner, rien d’autre. Un point à Anderlecht reste toujours positif, mais nous voulons surtout montrer du bon football dans tous les aspects. Si nous jouons tous à notre meilleur niveau, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise
Ivan Leko

Plus de news

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

17:40
Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

20:20
Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

Encore un absent supplémentaire pour plusieurs semaines ? Cette fois, Anderlecht a son mot à dire

16:00
La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

La chance d'Anderlecht, c'est... la faiblesse de ses concurrents

14:40
1
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

18:40
Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

20:00
3
Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

19:00
"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ? Interview

"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

18:20
Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

19:20
Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen Réaction

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

18:00
Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

17:20
2
Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain Analyse

Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

16:40
🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

16:20
La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

La Neuville toujours pas prête ? La décision tombe pour Olympic - RSCA Futures

15:00
Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

17:00
"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

"C'était du bruit dans les médias" : cité sur le départ, un joueur d'Anderlecht s'accroche

13:00
L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

L'espoir d'Anderlecht, en vain : l'argument qui aurait pu faire rester Kasper Dolberg

14:00
🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche Interview

🎥 "Faire tourner le chrono, ça fait partie du jeu" : la RAAL, pas naïve et prête pour sa "finale" de dimanche

14:20
Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

Quatre agents de police blessés : ça a bardé au Kehrweg

15:30
De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature" Réaction

De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

13:20
L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

L'éclopé de l'année a assez mangé son pain noir : "J'étais déprimé, oui"

13:40
"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

12:40
Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

Deux supporters transportés à l'hôpital : de nouveaux débordements en Pro League...

12:20
"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

12:00
3
Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

Le KV Malines de Mathis Servais reste dans le haut du classement malgré un match nul face au Cercle de Bruges

11:00
Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

11:40
Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

Voici quand Parfait Guiagon, blessé, devrait réintégrer l'effectif du Sporting de Charleroi

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved