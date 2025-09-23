Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

La Gantoise surfe sur une belle série. Victorieuse de Dender le week-end dernier, elle a rejoint Anderlecht au classement avec 11 points sur 21. Le match en retard pourrait lui permettre de frapper un nouveau grand coup.

Grâce à leur six sur six face à l’Antwerp et Dender, La Gantoise rejoint Anderlecht à la sixième place du classement. Les deux équipes doivent encore disputer un match en retard ce mardi.

La Gantoise vise la victoire à Anderlecht

Si les Buffalos remportent cette rencontre, ils dépasseront le KV Malines, Charleroi et le Club de Bruges pour grimper à la deuxième place ex aequo avec Saint-Trond, ce qui constituerait une belle opération.



"La préparation pour le match contre Anderlecht a été très courte, mais tout le monde a gardé la concentration à l’entraînement. Mis à part Max Dean, tout le groupe est en forme pour la rencontre au Lotto Park", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse à Oostakker.

"Nous voulons montrer à Anderlecht que, dans un grand stade, nous sommes aussi capables de prouver que nous formons une bonne équipe. Ils ont très bien investi cet été. C’est ce que font les grands clubs en Belgique. Qu’ils soient en forme ou non, une équipe comme Anderlecht est toujours favorite à domicile."

"Tout le monde pense qu’ils sont meilleurs, donc c’est à nous de prouver que nous pouvons rivaliser. Nous venons pour gagner, rien d’autre. Un point à Anderlecht reste toujours positif, mais nous voulons surtout montrer du bon football dans tous les aspects. Si nous jouons tous à notre meilleur niveau, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui."