La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht cherche à décrocher trois points importants à domicile contre le KAA Gent. Il est très probable qu'ils le fassent à nouveau avec Luis Vazquez en attaque. Par défaut? Ou y a-t-il encore une autre option?

Avec le départ de Dolberg et la blessure de Bertaccini, qui d'autre que Luis Vazquez pour jouer en pointe à Anderlecht ? "Ils utilisent désormais Luis Vazquez comme seul attaquant dès le début des matchs. Selon moi, c'est plutôt un joueur idéal à faire entrer après 60 ou 70 minutes si le score reste de 0-0", a déclaré Filip Joos, journaliste chez Sporza, dans le podcast 90 Minutes.

Quels choix pour Besnik Hasi en attaque ?

Entre-temps, des nouvelles prudemment positives concernant Bertaccini ont filtré. L'ancien attaquant du RFC Liège et de Saint-Trond sera de retour plus tôt que prévu, mais ne pourra pas encore jouer de match officiel avant, au moins, un mois et demi.

Il ne sera donc bien sûr pas opérationnel pour le match remis contre La Gantoise, qui se jouera ce mardi soir, ni pour la rencontre face à OHL. Reste la question : Vazquez est-il alors la seule, ou la meilleure, option ?

Wesley Sonck propose Mario Stroeykens en pointe

"Je placerais absolument Mario Stroeykens en pointe", déclare Wesley Sonck dans le podcast. "Le seul problème, c'est qu'il est peut-être moins efficace devant le but, mais il est rapide et sait garder le ballon. En équipe nationale, il jouait souvent avec deux attaquants et il peut marquer."

Wesley Sonck était l'entraîneur de Mario Stroeykens chez les U19 des Diables. Il le connaît donc très bien. "Il peut jouer en pointe, j'en suis sûr. Je le connais, donc je sais qu'il en est capable. Devait-il partir ? Partir juste pour partir n'est jamais une bonne idée", a-t-il conclu.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

