Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?
Photo: © photonews

Voici une nouvelle qui va ravir les fans du Sporting d'Anderlecht : Adriano Bertaccini devrait faire son retour plus rapidement que prévu.

Selon La DH Les Sports+, au lieu de huit semaines, le buteur ne sera absent que pour cinq ou six. Pour rappel, la nouvelle recrue des Mauves s'est blessée au ménisque fin août dernier.

Il s'était alors fait opérer le 2 septembre. Une intervention qui avait soulagé Anderlecht, craignant que sa blessure soit beaucoup plus grave.

Lire aussi… Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Huit semaines d'absence étaient au départ annoncées selon un communiqué du club bruxellois. Son retour aurait donc certainement eu lieu contre Ninove en Coupe de Belgique ou face à Malines le 1er novembre.

Un retour potentiel pour quel match ?

Il pourrait finalement déjà être de retour après la prochaine trêve internationale, qui aura lieu vers la mi-octobre. L'ancien Trudonnaire pourrait affronter son ex-club, le STVV, le 19 octobre prochain.

Reste à voir si cela se confirme bel et bien. En tout cas, cette nouvelle est de bon augure et a de quoi rassurer concernant l'état de l'attaquant. Son retour sera évidemment le bienvenu côté anderlechtois, puisque le seul véritable buteur disponible après le départ de Kasper Dolberg est Luis Vázquez, même s'il y a également les jeunes Elyèss Dao et  Mihajlo Cvetkovic qui pourraient éventuellement jouer.

Adriano Bertaccini

