Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

Nicolo Tresoldi n'a pas été épargné par les critiques pour ses premiers matchs avec le Club de Bruges. Mais il commence à monter en puissance.

Pourquoi le Club de Bruges n'a-t-il pas recruté un nouvel attaquant après le départ de Ferran Jutgla ? Tout le monde se posait la question, mais les Blauw en Zwart avaient déjà anticipé avec l'arrivée de Nicolo Tresoldi, conscients qu'il y avait encore du travail à faire. Mais l'Allemand d'origine italienne progresse de match en match.

Gustaf Nilsson a été presque rayé de la liste en intersaison. Le Club a donc commencé la saison avec Romeo Vermant comme premier attaquant et Tresoldi comme backup. Les observateurs ont fait part de leur scepticisme, surtout lorsque Vermant s'est blessé. Hein Vanhaezebrouck avait ainsi fait part de ses doutes.



Hayen a rapidement été convaincu

Il y avait encore du temps pour agir sur le marché des transferts, mais à Westkapelle, personne n'a bronché. Tresoldi pas prêt pour prendre tout le poids de l'attaque en championnat et en Ligue des champions ? La direction savait ce qu'elle faisait.

À l'entraînement, Tresoldi a impressionné contre le duo Mechele-Spileers. Nicky Hayen avait également indiqué que Tresoldi était plus avancé qu'on ne le pensait. Le buteur arrivé pour 6 millions d'Hanovre est un tout autre profil que Vermant, ouvrant d'autres possibilités pour l'équipe.

Le joueur allemand allie présence physique et un sens aigu du positionnement, et cela commence maintenant à se refléter dans ses statistiques. Ses récentes performances parlent d'elles-mêmes : un triplé contre la Lettonie avec les U21 allemands, un but important pour ouvrir le score contre Monaco en Ligue des champions et à nouveau un but contre Saint-Trond ce weekend.

Tresoldi crée de l'espace pour ses coéquipiers

Ce qui est frappant, c'est que le natif de Cagliari ne se distingue pas seulement comme un finisseur, mais aussi par son jeu en déviation qui améliore ses coéquipiers. L'attaquant de 21 ans occupe les défenseurs, libérant automatiquement de l'espace pour des joueurs comme Vanaken et Tzolis. La connexion avec Hans Vanaken semble même être un atout dont le Club a énormément à gagner dans les mois à venir.

Pour, de retour dans le groupe, un concurrent s'est révélé en son absence. Tresoldi est en effet un autre type d'attaquant : là où Vermant excelle dans les mouvements et la profondeur, le premier cité offre plus de disponibilité et de puissance dans les duels. Cela offre au Club une variété supplémentaire et la concurrence que la direction envisageait depuis le début. La dernière fois que Bruges avait été chercher un jeune talent étranger en deuxième division allemande pour six millions d'euros, c'était un certain Christos Tzolis.