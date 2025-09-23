Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Jelle Vossen s'est à nouveau illustré le week-end dernier. L'attaquant de 36 ans a inscrit le but de la victoire contre Charleroi. Pour l'occasion, il a exceptionnellement eu droit à une mi-temps entière. Mais pourquoi un joueur qui sait encore marquer les yeux fermés reste-t-il cantonné au banc ?

L’entraîneur de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, a choisi d’aligner en pointe le géant de 2m02 Anosike Ementa. Un véritable pivot autour duquel le reste de l’équipe peut s’articuler. Ementa n’est pas le plus raffiné, ni le plus froid devant le but, mais il permet aux autres de participer au jeu. Et, pour Vandenbroeck, c’est le plus important : il est capable de peser sur une défense pendant 90 minutes.

Anosike Ementa, un attaquant qui rend les autres meilleurs

Le Danois n’a que 23 ans et possède la condition physique nécessaire pour tenir le style de jeu de Zulte Waregem tout un match. Celui qui en profite le plus est Erenbjerg, utilisé en soutien de l’attaquant par Vandenbroeck. Vossen, de 13 ans son aîné, a d’autres qualités : un sens du but que personne d’autre dans l’effectif ne possède.

Avec ses 15 buts, Vossen a joué un rôle immense dans la montée de Zulte Waregem en D1A la saison passée. Ses longues hésitations avant de prolonger son contrat étaient d’ailleurs liées au rôle qui allait lui être attribué. Vandenbroeck est toujours resté honnête avec lui à ce sujet.

Vossen marquera encore à 40 ans

Le coach estime que Vossen peut maintenir le pressing attendu de ses joueurs durant un quart d’heure. Le collectif passe avant l’individuel. Mais ne faut-il pas parfois faire des exceptions ? Nous en discutions encore lundi avec le consultant Philippe Vande Walle, grand admirateur de Vossen.

"Je ne comprends pas", a-t-il déclaré. "Vossen, c’est comme Ronaldo. À 40 ans, il marquera encore. Et ça, il faut l’exploiter !" Qu’il ait été laissé de côté trois fois de suite avant le match contre Charleroi, dont une fois en tribune, reste surprenant.

C’est d’ailleurs face à Genk qu’il avait été écarté, un club où il a longtemps brillé. Mais Vandenbroeck raisonne surtout sur le plan tactique et estimait que d’autres profils correspondaient mieux à ce match. Vossen a pourtant encore prouvé son utilité. Aux côtés d’un attaquant comme Ementa, il bénéficie en effet de l’espace nécessaire. Reste à voir si cela ne débouchera pas, dans les prochaines semaines, sur plus d’entrées en jeu et sur une durée plus importante.

