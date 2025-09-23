Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Le Club de Bruges a réussi à conserver Joel Ordonez cet été, malgré l'intérêt marqué venu d'Angleterre et surtout de Marseille. L'été prochain, la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée et le club cherche déjà son successeur.

Le Club de Bruges pourrait perdre définitivement Joel Ordonez à l’été 2026. Les chances d’un départ semblent aujourd’hui très élevées, malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2029.

Osuji et Yameogo comme successeurs d’Ordonez au Club de Bruges ?

Les Blauw en Zwart doivent donc se mettre en quête d’un nouveau défenseur central pour renforcer leur noyau. Dès l’hiver dernier, ils avaient déjà anticipé un départ en recrutant Vince Osuji.

Selon Transfermarkt, il serait arrivé pour environ trois millions d’euros en provenance du club suédois Kalmar FF, mais il évolue actuellement encore avec le Club NXT. Le Nigérian de 19 ans pourrait éventuellement, comme Ordonez lui-même, passer du Club NXT au noyau A.

Bientôt une nouveau contrat pour un jeune talent ?

Et puis, il y a aussi Bi Abdoul Kader Yameogo, qui évolue depuis déjà deux ans au Club NXT. Il a disputé de nombreuses rencontres avec les espoirs des Blauw en Zwart, mais a également été écarté des terrains pendant une longue période la saison dernière.

Le défenseur ivoirien de 20 ans possède un contrat qui court jusqu’en juin 2026, mais selon Africa Foot, le Club de Bruges souhaiterait prolonger son bail afin de lui offrir encore des opportunités en vue de l’avenir. Il pourrait alors signer avec l'équipe première.