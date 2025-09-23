Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Massimo Decoene rejoint le KV Malines. En réalité, le joueur polyvalent s'y entraînait déjà depuis plusieurs semaines à l'essai et va désormais se voir proposer un contrat. Ses tests se sont révélés concluants.

Le KV Courtrai a été relégué la saison dernière de la Jupiler Pro League vers la Challenger Pro League. Il a donc fallu travailler d’une toute autre manière.

Beaucoup d’expérience avec clubs belges et une vraie polyvalence

Un grand ménage a eu lieu dans l’effectif. Parmi les seize "victimes", on retrouvait le jeune Massimo Decoene. Le joueur n’avait plus d’avenir chez les Kerels, après avoir déjà été prêté quelques mois au club slovène du NS Mura.

Ce milieu défensif polyvalent de 21 ans peut également évoluer en défense centrale ou comme piston. Passé par les jeunes de Menen, Zulte Waregem et Courtrai, il a aussi porté les couleurs d’Ostende et de Lokeren.

Le KV Malines recrute Decoene après une période de test

Ces dernières semaines, il était à l’essai au KV Malines pour décrocher un contrat professionnel, ce qu’il aurait désormais réussi selon Het Nieuwsblad.

Après plusieurs semaines d’entraînement avec le groupe, il a su gagner sa place dans le noyau A. Decoene va donc s’engager officiellement avec le club malinois et ainsi obtenir une nouvelle opportunité en Jupiler Pro League.