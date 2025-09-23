Un puzzle qui se met en place : le retour attendu par tout le Club de Bruges

Demain soir, le Club de Bruges reçoit Westerlo. Les Blauw en Zwart ont dévoilé leur groupe pour la rencontre.

Septembre est déjà bien entamé, voici la machine brugeoise qui commence à monter en puissance. Même si la victoire contre Saint-Trond a été poussive, la démonstration européenne contre Monaco a laissé le Jan Breydelstadion admirer une équipe déjà bien rodée.

Le Club veut désormais enchaîner la passe de trois grâce à la réception de Westerlo. Le match devait initialement se disputer le 23 août, mais les troupes de Nicky Hayen avaient bénéficié d'un report pour préparer le barrage de Ligue des Champions contre les Glasgow Rangers.



Une possibilité supplémentaire en attaque

La sélection brugeoise est connue. Sans surprise, le seul absent notable de la liste est Simon Mignolet, blessé la semaine dernière contre les Monégasques et sur la touche pour plusieurs mois.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour de Romeo Vermant. L'attaquant de 21 ans s'était blessé contre les Rangers, il avait manqué les trois dernières rencontres de championnat et les deux derniers matchs de Coupe d'Europe.

Le voici désormais prêt à reprendre sa place. La concurrence avec Nicolo Tresoldi sera intéressante à suivre : décrié lors de ses premières semaines en Venise du Nord, l'ancien buteur d'Hannovre a montré ce qu'il avait dans le ventre cette semaine.