Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Vincent Euvrard a trouvé la clé pour Adnane Abid au Standard : "Il est très fort dans ce registre"
Vincent Euvrard semble avoir trouvé la clé pour tirer le meilleur d'Adnane Abid au Standard. Dans un rôle plus libre, l'ancien joueur du Patro Eisden a livré son premier grand match avec les Rouches.

Par rapport au partage contre Malines, Vincent Euvrard avait opéré deux changements au Standard pour le déplacement à Westerlo. Le premier, forcé, était le remplacement de Josué Homawoo par Ibrahim Karamoko, déjà monté à la place du Togolais après quelques minutes le week-end précédent à Sclessin.

L’autre changement concernait le retour dans le onze de départ de Dennis Ayensa, lui aussi entré en jeu lors de la deuxième mi-temps contre Malines, à la place de Mohamed El Hankouri, qui s’était montré terne pour sa première titularisation. Vincent Euvrard a expliqué son choix dans la salle de presse du Kuipje après la victoire de ses Rouches.

"On voulait créer plus de pression sur la ligne défensive de Westerlo et Dennis (Ayensa) a bien tourné autour de Thomas (Henry). C’était trop facile pour les défenses adverses ces dernières semaines, car Thomas était très esseulé. Elles n’avaient qu’à gagner le duel avec lui et c’était terminé. Sur le deuxième but, Dennis bouge bien et gagne le duel. Tout part de là."

Adnane Abid, meilleur dans un rôle plus central

Et tout part effectivement de là : c’est Adnane Abid, auteur de son premier match de référence depuis son arrivée au Standard, qui est allé inscrire le 0-2. Depuis l’arrivée de Vincent Euvrard, le Verviétois venu du Patro Eisden occupe lui aussi un rôle un peu différent, plus central, qui semble mieux lui convenir.

"Il était plutôt dans l’intervalle, avec davantage de libertés entre les lignes et la possibilité de venir vers l’intérieur du jeu. Si Rafiki (Saïd) est un excellent joueur de couloir pour gagner ses duels, Adnane était un peu bridé dans ce rôle. Dans cette nouvelle position, il peut mieux varier son jeu et trouver des espaces. Dans ce registre, il est très efficace et très fort", a déclaré Vincent Euvrard.

