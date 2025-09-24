Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile
La presse portugaise rapporte ce mercredi que Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges et actuellement à la tête de la sélection du Portugal, a été cambriolé samedi soir à son domicile. Le préjudice est lourd.

Passé sur le banc des Diables Rouges entre 2016 et 2022, Roberto Martinez est aujourd'hui à la tête de la sélection du Portugal, avec laquelle il a remporté la dernière Ligue des Nations.

Sur le plan sportif, les choses se passent plutôt bien pour l'Espagnol de 52 ans, malgré quelques critiques concernant son esprit parfois trop conservateur, que l'on avait bien connu chez nous.

Vol au domicile de Roberto Martinez, un million d'euros de préjudice estimé

Cependant, Roberto Martinez se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. En effet, sa maison aurait été cambriolée samedi soir, rapportent CNN Portugal, Arena Desporto, O Jogo et d'autres médias du pays.

Absent de son domicile avec son épouse, il aurait été cambriolé entre 16 et 20 heures. Le préjudice est très lourd : il est estimé à un million d'euros.

Les voleurs auraient dérobé une douzaine de montres de luxe ainsi que plusieurs bijoux. Roberto Martinez vit avec sa femme et ses deux enfants (Luella, 11 ans, et Safianna, 6 ans) dans une maison à Cascais, une ville côtière près de Lisbonne.

