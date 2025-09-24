Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Photo: © photonews

La neuvième journée de la Jupiler Pro League débutera ce vendredi. Voici les arbitres désignés pour les rencontres du week-end.

Après s'être imposé sur le plus petit des écarts ce mardi contre La Gantoise, le Sporting d'Anderlecht lancera déjà la neuvième journée de la Jupiler Pro League, ce vendredi à Louvain. Une rencontre qui sera dirigée par Simon Bourdeaud'hui, avec Michael Geerolf, Jonas Van Dyck et Jasper Vitse comme assistants et Wim Smet à la VAR. 

La journée de samedi sera lancée par une rencontre entre Zulte Waregem et l'Antwerp, arbitrée par Bert Verbeke. C'est Brent Staessens qui prendra place sur le siège principal, derrière les écrans, à Tubize.

Sur le coup de 18h15, l'affiche phare de la journée entre le Standard et le Club de Bruges sera placée sous la direction de Jasper Vergoote, avec Michele Seeldraeyers, Martijn Tiesters et Erik Lambrechts comme assistants et Jan Boterberg à la VAR. En soirée, la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Westerlo sera dirigée par Nicolas Laforge, et Quentin Pirard sera le reponsable VAR. 

Vergoote à Standard - Bruges, le derby limbourgeois pour Lawrence Visser

Dimanche, le derby limbourgeois entre Saint-Trond et le Racing Genk sera orchestré par Lawrence Visser. Ruben Wyns, Thibaud Nijssen et Jan Boterberg seront ses assistants, et Kevin Van Damme le VAR. A 16h00, Bert Put sera aux commandes de Cercle de Bruges - La Gantoise, avec Lothar D'Hondt depuis Tubize. 

Pour terminer le week-end, la rencontre entre le Sporting Charleroi et Malines sera arbitrée par Bram Van Driessche, avec Erik Lambrechts. Enfin, le dernier coup d'envoi de cette neuvième journée, pour lancer la rencontre entre Dender et la RAAL, sera donné par Anthony Letellier, avec Laurent Willems présent à Tubize.

