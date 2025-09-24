Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Le Club de Bruges continue d'impressionner en Europe. Cette saison encore, les Blauw en Zwart ont démarré fort en Ligue des champions. Jan Ceulemans qualifie leurs performances de "particulièrement remarquables" pour un club belge.

Le Club de Bruges s’est imposé en Europe ces dernières années. Depuis plusieurs saisons, les Blauw en Zwart se distinguent en Ligue des champions, et le début de leur nouvelle campagne est déjà très réussi.

Jan Ceulemans se souvient évidemment de son époque de joueur du Club, même s’il nuance rapidement : "On ne peut plus comparer ces périodes", confie-t-il au Nieuwsblad. "Ce que le Club réalise aujourd’hui, on ne l’attendait plus d’un club belge il y a encore quelques années."

"Ce qu’ils font en Europe est particulièrement remarquable. À notre époque, on prenait souvent une claque à l’extérieur, tandis qu’eux parviennent à signer des résultats : 0-3, 0-4, … Et pas contre n’importe qui, hein. Contre des équipes avec un budget bien plus important", poursuit-il.

Le football belge a donc gagné un peu plus de crédit en Europe ces dernières années. "Après Monaco, tu te demandes même : comment est-ce possible que cette équipe soit en tête en France ?"

"Peut-être qu’ils pensent là-bas qu’une équipe belge est toujours à leur portée, mais cela n’enlève rien aux mérites du Club. Quand tu abordes un match avec le bon état d’esprit, tu peux aussi faire la différence sur la scène européenne", conclut Ceulemans.