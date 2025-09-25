Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/09: Denayer

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Denayer

Jason Denayer en passe de retrouver un club ? Une tendance se précise

Jason Denayer est toujours sans contrat. Mais en coulisses, il semble que des discussions ont lieu ces derniers jours. (Lire la suite)