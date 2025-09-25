Felice Mazzù séduit par Mario Stroeykens : "C'est un joueur extraordinaire"

Felice Mazzù a pris la parole concernant son ancien joueur, qu'il a entraîné lorsqu'il était sur le banc des Mauves, Mario Stroeykens. Le coach actuellement sans club explique à quel point il le trouvait bon.

"Anderlecht doit pouvoir remplacer un joueur comme (Thorgan) Hazard, même si c'est un très grand joueur," pointe l'ancien entraîneur du club bruxellois dans l'émission Clubhouse Footb'All Time d'Unibet. Pour rappel, le milieu offensif est actuellement absent pour une blessure au dos. Besnik Hasi avait expliqué ne pas vouloir prendre de risque avant le match contre l'Antwerp et face à La Gantoise, il était de nouveau absent. À noter qu'il était d'ailleurs dans les tribunes du stade de Rocourt pour regarder son frère, Kylian Hazard, jouer ce mercredi soir.

Felice Mazzù est catégorique sur le talent de Mario Stroeykens : "Moi je l'ai connu, je l'ai eu dans mon groupe, je peux vous promettre que c'est un joueur extraordinaire."



L'un des meilleurs joueurs d'Anderlecht ?

"Mais vraiment. Pour moi, c'est certainement aujourd'hui, l'un des meilleurs dans le noyau d'Anderlecht. Et ce gamin-là a besoin de jouer !", poursuit-il.

"Il a besoin de retrouver de la confiance, il a besoin de sentir que le club ne veut pas le faire signer un nouveau contrat pour le vendre, mais que le club veut lui faire signer un nouveau contrat pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice parce que c'est un super joueur, mais vraiment."

Le milieu offensif bruxellois fait en tout cas office de bon remplaçant de Thorgan Hazard. Ce mardi soir, il a inscrit le seul et unique but de la rencontre entre les Mauves et La Gantoise (1-0).