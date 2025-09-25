Hein Vanhaezebrouck plaide pour une réforme du mercato : "Je trouve ça vraiment regrettable"

Cet été encore, le phénomène s'est répété : des joueurs voulant forcer un transfert ont décidé de ne plus s'entraîner avec leur équipe. Hein Vanhaezebrouck propose une solution possible à ce problème.

Zakaria El Ouahdi a été l’une des grandes exceptions cet été, car il n’a pas spécifiquement demandé un transfert à Genk. Ardon Jashari et, dans une moindre mesure, Joel Ordonez au Club de Bruges étaient des situations très différentes.

Hein Vanhaezebrouck veut avancer la période des transferts

"C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je voudrais avancer la période des transferts. Pour éviter que chaque joueur ne pense à un départ", a expliqué Hein Vanhaezebrouck dans Sporza Daily.



"Avant, tu continuais à jouer pour ton club, même s’il y avait de l’intérêt. Quand le moment était venu, tu faisais tes adieux et tout le monde était satisfait. Mais les temps ont changé à ce niveau."

Le rôle important des agents

"Le rôle des agents joue aussi : ils mettent plus de pression sur les clubs en poussant leurs joueurs à dire qu’ils ne veulent plus jouer ou s’entraîner. Je trouve dommage que tout cela arrive."

"Des joueurs qui refusent de jouer pour forcer un transfert – et qui réussissent la plupart du temps… je trouve ça vraiment regrettable. C’est pour cela que, selon moi, la période des transferts doit être avancée avant le début de la saison. Ainsi, ça ne dérange personne," conclut-il.