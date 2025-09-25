L'homme qui peut sortir Anderlecht de sa panne offensive : après Hazard, voici le seul capable de le faire

Ces derniers mois ont été une véritable montagne russe pour Mario Stroeykens. Le jeune joueur d'Anderlecht espérait un transfert, mais les pistes vers les grands championnats ont échoué. Seul Braga a fait une offre concrète, tandis qu'il n'était pas intéressé par le Moyen-Orient.

Le résultat : un été difficile, plein d’incertitudes

Ce n’est que maintenant, avec son premier but depuis des mois face à La Gantoise, qu’il semble petit à petit redevenir lui-même.

Le contrat comme moment-clé

Un facteur déterminant dans son développement futur sera le dossier contractuel. Les discussions pour une prolongation sont en cours, mais tant qu’il n’y a pas de signature, une tension persiste.



Au sein du club, chez les supporters, et surtout chez le joueur lui-même. Un accord pourrait libérer Stroeykens, lui donner une sérénité mentale et lui permettre de se concentrer pleinement sur le terrain. Car le potentiel pour jouer un rôle déterminant est indéniable.

Des buts urgemment nécessaires

Thorgan Hazard manque à Anderlecht et Stroeykens est son remplaçant naturel. Mais la question demeure : qui va endosser le rôle de buteur ? Hazard en est capable, Vazquez… c’est incertain, mais Stroeykens devrait logiquement être le deuxième homme à faire trembler les filets. Jusqu’ici, cela n’a pas été assez souvent le cas. Face à La Gantoise, oui, et ce but pourrait bien être le déclic qui le relance.

Un profil qui manque à Anderlecht

Ce qui rend Stroeykens unique, c’est sa capacité à créer du danger depuis la deuxième ligne et à conclure lui-même. Dans cet effectif, rares sont les joueurs qui combinent ces deux qualités. Hasi a tenté avec Saliba et parfois même Angulo, mais Stroeykens possède naturellement cet instinct.

C’est pourquoi certains murmurent qu’il pourrait être testé en pointe à la place de Vazquez. Reste à voir si Hasi osera franchir le pas.

Les détails qui comptent

Sa prestation face à La Gantoise a montré plus de confiance, plus d’audace balle au pied. Mais aussi : encore beaucoup de marge de progression. Une occasion manquée en début de match, une frappe mal cadrée sur un service de Vazquez…

Ce sont ces détails qui font la différence entre un bon Stroeykens et un Stroeykens décisif. Et Anderlecht a surtout besoin de cette deuxième version, celle qui conclut les occasions sans hésiter.

Décisif pour la saison

Si Stroeykens parvient à enclencher le déclic – sur le terrain et dans les discussions contractuelles – il peut devenir l’homme qui fera basculer Anderlecht cette saison dans les matchs compliqués. Un Stroeykens en forme est toujours un atout majeur pour les Mauves, Besnik Hasi l’a lui-même reconnu.

La balle est maintenant dans le camp de Mario : s’il retrouve sa superpuissance, Anderlecht pourra rêver de bien plus que de simples prestations correctes. Il deviendra alors la différence entre participer et véritablement jouer pour les titres.