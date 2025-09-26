🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga

🎥 Malgré un but étincelant, l'indiscutable Leander Dendoncker et Oviedo loupent l'exploit de peu en Liga
Photo: © photonews

Leander Dendoncker et le Real Oviedo ont frôlé l'exploit contre le FC Barcelone ce jeudi soir. Le promu menait à la mi-temps contre le géant catalan, avant de s'effondrer en seconde période.

Pas resté au Sporting d'Anderlecht, qui n'était pas en mesure de lever son option d'achat évaluée à sept millions d'euros, Leander Dendoncker a rejoint le Real Oviedo cet été, promu en Liga 24 ans après sa descente en deuxième division.

Un bon choix pour le joueur de 30 ans, titularisé cinq fois consécutivement depuis son arrivée en Espagne à la fin du mois d'août. C'était encore le cas ce jeudi soir, à l'heure d'affronter le FC Barcelone.

D'ailleurs, le "petit poucet" de la Liga a bien failli créer la surprise. Après une demi-heure de jeu, Alberto Reina a profité de la sortie hasardeuse du gardien catalan Joan Garcia pour ouvrir le score d'une frappe très lointaine.

Oviedo près de l'exploit, Dendoncker enchaîne

Mais en seconde période, le FC Barcelone a repris les commandes de la rencontre et ne les a plus lâchées. Eric Garcia a égalisé à l'heure de jeu, avant que Robert Lewandowski ne marque le 1-2 à vingt minutes du terme.

Le dernier espoir du Real Oviedo a été annihilé par Ronald Araujo en toute fin de rencontre (1-3). Le promu est passé près de l'exploit contre le Barça, dans une rencontre où, pour la première fois depuis son arrivée en Liga, Leander Dendoncker a quitté la pelouse avant le coup de sifflet final, remplacé par son coéquipier Santiago Colombatto… à la 89e minute.

