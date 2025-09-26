Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Peter Verbeke quitte Anderlecht pour la deuxième fois. Il revient à ses racines et à son métier d'avocat.

En 2022, Peter Verbeke avait déjà quitté Anderlecht. Après trois ans en tant que directeur sportif, il avait été écarté par Jesper Fredberg, il avait ensuite pris ses distances à la suite d'un burnout. Fin 2023, Wouter Vandenhaute avait été le rechercher. Verbeke a ainsi repris du service comme 'Talent Manager'.

En clair, il occupait un poste clé au sein de l'académie, se chargeant du recrutement des petits nouveaux de Neerpede, des catégories les plus jeunes jusqu'aux U23, tout en chapeautant plusieurs projets autour du centre de formation. Il faudra là aussi bientôt parler au passé : Anderlecht a confirmé aujourd'hui son départ prochain.

Un nouveau départ de poids à Neerpede

Peter Verbeke va revenir à ses premières amours en s'engageant dans le cabinet d'avocats de Walter Van Steenbrugge. Il s'y consacrera à nouveau au droit du sport, à l'accompagnement et au coaching de jeunes athlètes mais reste encore jusqu'au Sporting jusqu'en fin d’année pour une transition plus douce.

"Après cinq saisons, je quitte le RSCA. Ce fut un immense privilège de pouvoir, à travers diverses fonctions, m'occuper du développement de nos talents. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club et toutes les personnes talentueuses avec lesquelles j'ai eu la chance de collaborer ces dernières saisons", explique le principal intéressé dans le communiqué officiel.

Peter Verbeke avait auparavant travaillé au Club de Bruges et à La Gantoise, il fait donc un pas de côté par rapport au monde du football : "J'ai maintenant trouvé un autre défi où je peux mettre à profit mon expertise pour non seulement protéger juridiquement les jeunes athlètes, mais aussi les accompagner dans leur développement sportif et personnel".