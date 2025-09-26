Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

Standard - Bruges, ce sera la première grande affiche de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches. Une rencontre qui sera assez spéciale le concernant.

Arrivé à la surprise générale le 27 août dernier en remplacement de Mircea Rednic, Vincent Euvrard fêtera son premier mois à la tête du Standard lors de la rencontre entre les Rouches et le Club de Bruges, ce samedi.

Si sa vie n’a pas fondamentalement changé, l’ancien coach de Dender a tout de même reconnu que la pression s’était logiquement accentuée depuis son arrivée en bord de Meuse, lors de sa conférence de presse d’avant-match.



"Je suis passé dans un club supérieur, mais ma vie n'a pas changé"

"Je suis certainement passé dans un club supérieur en signant au Standard, mais ma vie n’a pas changé. Je fais toujours 45 minutes de voiture avant d’arriver, mais cette fois entre Zolder, où je suis retourné habiter, et Liège. Je pars à la même heure qu’avant, je travaille avec autant d’intensité qu’avant, et je rentre à peu près à la même heure."

"Cependant, il est clair qu’évoluer au Standard, c’est ressentir une autre forme de pression. Moi-même, je me mets au défi de remporter chaque match, mais la pression extérieure n’est pas comparable."

Standard - Bruges, la première grande affiche de Vincent Euvrard

Durant sa jeunesse, le Matricule 16 faisait assurément partie des meilleures équipes du pays, au même titre que le Club de Bruges, qui l’est encore aujourd’hui. Pour lui, ce premier gros choc depuis son arrivée au Standard suscite donc un sentiment assez particulier.

"Je suis né en 1982, j’ai découvert le football dans les années 1990 et 2000, où les trois grands clubs étaient Anderlecht, le Standard et Bruges. Ces matchs-là sont encore plus excitants, mais la concentration dans la préparation reste la même que si on affrontait la RAAL, Malines ou Westerlo. Ces rencontres apportent un plus, assurément", a-t-il confié ce jeudi.