🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

Le Standard reçoit le Club de Bruges ce samedi soir pour l'une des affiches du week-end. Et avant le coup d'envoi, les ultras ont fait le spectacle.

Peu de temps après le coup d'envoi, le spectacle était sur le terrain, avec deux buts en dix minutes entre le Standard et le Club de Bruges (Christos Tzolis répondait à Rafiki Saïd).

Mais avant que le match débute, c'est en tribunes que les ultras rouches faisaient comme souvent le show.



Dans un Sclessin plein à craquer, les deux tribunes d'ultras du Standard ont dévoilé un gigantesque tifo d'un côté ("bandiera rossa la trionfera", du nom d'une chanson communiste italienne du début du XXe siècle), et un message clair de l'autre : "No to racism".

On se rappellera que la saison passée, lors du déplacement du Standard au Stade Jan Breydel, les supporters du Standard s'étaient vus refuser des banderoles anti-racistes, que la police locale avait jugées provocatrices.

Opter pour ce thème lors de la réception du Club de Bruges ce samedi soir semble donc être un message clair de la part des ultras liégeois.