Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Belle affiche à Sclessin entre le Standard et le Club de Bruges, ce samedi. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Grosse affiche à Sclessin pour le Standard, qui recevra le Club de Bruges ce samedi soir (18h15) dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard, privé de David Bates et de Boli Bolingoli, devrait aligner son équipe dans un 4-4-2 proche de celui utilisé à Westerlo.

Devant Matthieu Epolo, évidemment titulaire dans les buts, Marlon Fossey devrait tenir sa place à droite après être sorti à la pause la semaine dernière. En défense centrale, Ibe Hautekiet est de retour et pourrait renvoyer Ibrahim Karamoko sur le banc, même si le Français n’a pas démérité en Campine. Daan Dierckx n’est pas non plus à l’abri d’une surprise. À gauche, Tobias Mohr devrait enchaîner.



Peu de changements attendus au Standard après la victoire à Westerlo

Au milieu, Marco Ilaimaharitra est déjà incontournable, tandis que Casper Nielsen, auteur d’un superbe but au Kuipje, monte en puissance. Peu de raisons donc de modifier ce secteur. Sur les ailes, Rafiki Saïd et Adnane Abid devraient être reconduits, malgré le coup reçu par ce dernier la semaine passée.

En attaque, Thomas Henry sera à nouveau aligné aux côtés de Dennis Ayensa. On peut s’attendre à voir Vincent Euvrard effectuer des changements en cours de match, avec notamment une entrée probable de Timothé Nkada, déjà pressenti à Westerlo avant les alertes musculaires de Daan Dierckx et Marlon Fossey.

L’infirmerie du Standard s’est donc bien vidée et le banc s’étoffe, avec notamment le retour de Josué Homawoo. Certains joueurs ne sont pas encore à 100 %, mais Vincent Euvrard dispose enfin de plus de solutions pour effectuer ses changements. En conférence de presse jeudi, il a d’ailleurs rappelé qu’il préférait, comme beaucoup d’entraîneurs, injecter de la fraîcheur offensive plutôt que défensive.

La composition probable du Standard contre Bruges

La composition probable du Standard pour affronter le Club de Bruges : Epolo - Fossey, Dierckx, Hautekiet, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, Abid - Henry, Ayensa.

Banc : Pirard, Calut, Homawoo, Karamoko, Lawrence, Mehssatou, Sahabo, El Hankouri, Nkada.