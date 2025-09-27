Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Moussa N'diaye était particulièrement déçu après le partage du RSCA contre OHL. Le Sénégalais, cependant, pointait la fatigue comme l'une des raisons des contre-performances mauves.

Moussa N'diaye ne pouvait pas s'empêcher de sourire malgré la déception quand on évoquait le but chanceux de Luis Vazquez. "Je ne sais pas s'il l'a mise intentionnellement du genou, j'étais trop loin de la phase pour voir ça", reconnaît le Sénégalais. "Mais c'est bien pour lui".

Quant au non-match anderlechtois, N'diaye avait une explication toute trouvée : "Nous avons joué trois matchs en sept jours. La fatigue a joué un rôle dans les dernières minutes du match, c'était difficile", affirme-t-il. Luis Vazquez a notamment été sorti par Hasi car il était "épuisé".



Lire aussi… Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Cela reste cependant un peu inquiétant d'entendre les Mauve & Blanc évoquer la fatigue, quand ils ont pourtant manqué la qualification européenne et ont donc un programme plus léger que plusieurs de leurs concurrents - et disposent d'un noyau très large.

Moussa N'diaye a également pris assez diplomatiquement la défense de son coach, qui a haussé le ton à la mi-temps. "Il essaie de nous pousser au maximum".

C'est clair qu'il manquait quelque chose en première période et il a rappelé les consignes. La deuxième mi-temps était meilleure", estime N'diaye avec optimisme. "Même si nous avons encaissé un but. Nous devons en tirer des leçons".