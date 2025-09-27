Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Moussa N'diaye était particulièrement déçu après le partage du RSCA contre OHL. Le Sénégalais, cependant, pointait la fatigue comme l'une des raisons des contre-performances mauves.

Moussa N'diaye ne pouvait pas s'empêcher de sourire malgré la déception quand on évoquait le but chanceux de Luis Vazquez. "Je ne sais pas s'il l'a mise intentionnellement du genou, j'étais trop loin de la phase pour voir ça", reconnaît le Sénégalais. "Mais c'est bien pour lui". 

Quant au non-match anderlechtois, N'diaye avait une explication toute trouvée : "Nous avons joué trois matchs en sept jours. La fatigue a joué un rôle dans les dernières minutes du match, c'était difficile", affirme-t-il. Luis Vazquez a notamment été sorti par Hasi car il était "épuisé".

Lire aussi… Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Cela reste cependant un peu inquiétant d'entendre les Mauve & Blanc évoquer la fatigue, quand ils ont pourtant manqué la qualification européenne et ont donc un programme plus léger que plusieurs de leurs concurrents - et disposent d'un noyau très large. 

Moussa N'diaye a également pris assez diplomatiquement la défense de son coach, qui a haussé le ton à la mi-temps. "Il essaie de nous pousser au maximum".

C'est clair qu'il manquait quelque chose en première période et il a rappelé les consignes. La deuxième mi-temps était meilleure", estime N'diaye avec optimisme. "Même si nous avons encaissé un but. Nous devons en tirer des leçons". 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
OH Louvain
Moussa N'Diaye

Plus de news

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
1
David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

David Hubert est catégorique sur le but de Luis Vázquez : "Il a marqué par chance"

13:20
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

Louvain méritait plus face aux Mauves et reste avec un goût amer : "Il n'y avait qu'une seule équipe qui le méritait"

13:00
LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15) Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15)

17:19
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

10:30
2
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

Après Nottingham Forest, un autre club de Premier League licencie son entraîneur

12:40
Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

11:20
"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
4
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved