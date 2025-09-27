Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Ilay Camara a de nouveau eu du temps de jeu lors du match nul 1-1 d'Anderlecht sur la pelouse de Louvain. Le jeune joueur de flanc, qui revient d'une blessure musculaire, ressortait partagé : heureux de pouvoir enchaîner davantage de minutes, mais déçu du résultat.

"Ce fut un match très difficile pour nous", a confié Camara. "Ils ont bien pressé et savaient ce qu’ils faisaient. Le plus dur était fait : nous avions pris l’avantage. Malheureusement, ils sont quand même parvenus à égaliser."

Selon Camara, Anderlecht a vraiment souffert face au style de jeu de Louvain : "C’était une rencontre très fermée. Ils nous attendaient et jouaient beaucoup de longs ballons. Ils l’ont bien fait, et nous n’avons pas été assez bons pour créer davantage d’occasions"



Pour le flanc gauche, il s’agit malgré tout d’un nouveau pas en avant : "Pour moi, ça va bien, je construis petit à petit. Je reviens évidemment d’une longue blessure. Je me sens bien et je suis content d’avoir pu jouer plus de minutes aujourd’hui. Quand je pourrai débuter, je ne le sais pas encore."

Camara revient progressivement à son meilleur niveau

Camara est conscient qu’Anderlecht a déjà laissé filer des points précieux cette saison : "Douze points perdus, c’est déjà beaucoup. Nous voulons gagner chaque match, donc c’est dommage que ça n’ait pas été possible aujourd’hui. J’espère vite pouvoir jouer plus longtemps, et mon niveau reviendra. J’espère obtenir bientôt ma première titularisation."

Enfin, il s’est exprimé sur sa polyvalence : "Aujourd’hui, j’ai commencé comme piston gauche et je suis passé ailier droit après l’ajustement du coach. Je peux jouer à beaucoup de postes : derrière, devant, ailier ou piston. Quelle est ma position préférée ? Ça, je ne vais pas le dire ici, ça ferait jaser."

Il s’est déjà projeté sur le prochain match face au Standard, son ancien club : "Ce sera une rencontre très spéciale. Je pense que ce sera un très beau match et nous allons forcément prendre les trois points."