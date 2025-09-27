Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"

Johan Walckiers
Johan Walckiers depuis Leuven
| 0 réaction
Ilay Camara met déjà son ancien club, le Standard, en alerte : "On prendra forcément les trois points"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ilay Camara a de nouveau eu du temps de jeu lors du match nul 1-1 d'Anderlecht sur la pelouse de Louvain. Le jeune joueur de flanc, qui revient d'une blessure musculaire, ressortait partagé : heureux de pouvoir enchaîner davantage de minutes, mais déçu du résultat.

"Ce fut un match très difficile pour nous", a confié Camara. "Ils ont bien pressé et savaient ce qu’ils faisaient. Le plus dur était fait : nous avions pris l’avantage. Malheureusement, ils sont quand même parvenus à égaliser."

Selon Camara, Anderlecht a vraiment souffert face au style de jeu de Louvain : "C’était une rencontre très fermée. Ils nous attendaient et jouaient beaucoup de longs ballons. Ils l’ont bien fait, et nous n’avons pas été assez bons pour créer davantage d’occasions"

Lire aussi… Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Pour le flanc gauche, il s’agit malgré tout d’un nouveau pas en avant : "Pour moi, ça va bien, je construis petit à petit. Je reviens évidemment d’une longue blessure. Je me sens bien et je suis content d’avoir pu jouer plus de minutes aujourd’hui. Quand je pourrai débuter, je ne le sais pas encore."

Camara revient progressivement à son meilleur niveau

Camara est conscient qu’Anderlecht a déjà laissé filer des points précieux cette saison : "Douze points perdus, c’est déjà beaucoup. Nous voulons gagner chaque match, donc c’est dommage que ça n’ait pas été possible aujourd’hui. J’espère vite pouvoir jouer plus longtemps, et mon niveau reviendra. J’espère obtenir bientôt ma première titularisation."

Enfin, il s’est exprimé sur sa polyvalence : "Aujourd’hui, j’ai commencé comme piston gauche et je suis passé ailier droit après l’ajustement du coach. Je peux jouer à beaucoup de postes : derrière, devant, ailier ou piston. Quelle est ma position préférée ? Ça, je ne vais pas le dire ici, ça ferait jaser."

Il s’est déjà projeté sur le prochain match face au Standard, son ancien club : "Ce sera une rencontre très spéciale. Je pense que ce sera un très beau match et nous allons forcément prendre les trois points."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Ilay Camara

Plus de news

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

"Je n'ai pas eu le choix de quitter le club liégeois" : Philip Zinckernagel se confie avant Standard - Bruges

11:40
Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

Maxim De Cuyper bientôt de retour avec Brighton ?

12:00
Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

Que dire après une telle prestation ? Besnik Hasi ne mâche pas ses mots

23:34
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

22:43
Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

Encore un match fou de Westerlo ? L'Union est prévenue

11:20
Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

Un boycott qui fait parler : le message fort des supporters d'Anderlecht

21:00
2
Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

Romelu Lukaku, le modèle d'un jeune talent de Pro League

11:00
Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40
"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)

07:00
Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

Nouveau succès pour le Stade de Reims de Théo Léoni et Norman Bassette entraîné par Karel Geraerts

10:00
"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

"C'est révélateur de Kompany" : le travail du coach salué par un ancien joueur du Bayern devenu CEO Sports

09:30
"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

"C'est ça, la chose la plus importante" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern contre le Werder

09:00
"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

"On l'avait considéré comme perdu" : le coach de Séville accorde sa confiance à Adnan Januzaj

08:31
Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

Jürgen Klopp a pris un Diable sous son aile cet été : "C'est une personne très importante pour moi"

07:20
La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

La logique respectée à 11 contre 10 : Léandro Rousseau co-meilleur buteur de D1B

06:30
Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

23:00
Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face Interview

Rencontre très spéciale pour un joueur de Charleroi ce weekend...et cela vaut aussi dans le camp d'en face

21:20
Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

Quand une future révélation de l'Union faisait sourire : "Il ne ressemblait pas beaucoup à un joueur de foot"

22:00
Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

Le rapport qui a tout changé : quand Hein Vanhaezebrouck était tout proche d'entraîner Hans Vanaken

21:40
🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

🎥 Ses anciens bourreaux de l'Union ? Vincent Kompany en a fait son affaire : le Bayern enchaîne

22:26
"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

17:00
Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

Ça continue de bouger à Anderlecht : encore un remaniement de taille

19:00
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : deux retours importants dans le groupe d'Anderlecht avant d'affronter OHL

13:30
Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression" Interview

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

18:40
Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

Vers une révolution dans le football ? La FIFA veut modifier radicalement la règle des penaltys !

18:20
Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

Un ancien goleador de Pro League raccroche les crampons : "On ne peut pas jouer avec sa vie"

20:00
Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

Incontournable sous Tedesco, boudé par Garcia : "Je peux apporter ma magie à l'équipe"

20:30
"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

"Une histoire exceptionnelle" : Rik de Mil revient sur les coulisses de son départ de Westerlo pour Charleroi

19:30
Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

17:30
"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

"Un projet pilote" : le bourgmestre d'Anderlecht clair sur le retour des fans du Standard au Lotto Park

26/09
Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

Wouter Vrancken règle ses comptes avec Genk : "Mon départ n'avait rien à voir avec le sportif"

18:00
Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

Recrue de Charleroi, il était d'abord courtisé par... le Standard : "Tant mieux que ça ne se soit pas fait"

14:30
2
Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

Dennis Ayensa pourrait-il changer de nationalité pour jouer la Coupe du monde 2026 ?

26/09
Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

Mauvaise nouvelle pour Stef Wils : Dennis Praet s'est blessé à l'entraînement de l'Antwerp

16:00
Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

Des chocs en haut, comme en bas de tableau : la 6e journée comme premier tournant de la D1 ACFF ?

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved